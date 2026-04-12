Isla Fisher továbblépett: egykori profi focistával randizik

Isla Fisher és Sacha Baron-Cohen sokáig stabilnak tűnő házasság csendben ért véget. A színésznőnek új életet kellett kezdenie, megpróbálta újraértelmezni önmagát – és úgy tűnik, ebben segítsége is akadt.

Isla Fisher továbblépett, a színésznő már nem szingli

Isla Fishert múlt szombaton a londoni Notting Hillben látták a 38 éves Larry Cohen társaságában. A férfi korábban profi futballista volt. A párost a Soho House-ban töltött randevújuk után fotózták le.

Isla Fisher új pasija: ki az a Larry Cohen?

Larry Cohen Dél-Afrikában, Johannesburgban született, és az Ajax Cape Town csapatában futballozott. 2014-ben litván állampolgárságot szerzett, itt lett a válogatott tagja. Egy Anglia elleni mérkőzésre is behívták, ám a FIFA végül nem engedélyezte a szereplését, mert a litván felmenői túl távolinak számítottak.

Isla Fisher tavaly júniusban zárta le házasságát Sacha Baron-Cohennel, akivel 13 évig voltak házasok. A színésznő és a Borat sztárja három közös gyermeket nevelnek: a 18 éves Olive-ot, a 15 éves Elulát és a 10 éves Montgomeryt. A szakítás után Fisher a gyerekekkel Londonba költözött. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogyan élte meg ezt a neház időszakot.

„Nem fogok hazudni, nagyon nehéz volt” – mondta a New Beauty magazinnak. „Határozottan úgy érzem, hogy ezt csak azok értik meg, akik már elváltak. Ez egy egészen másfajta fájdalom.”

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az újrakezdés lehetőséget ad az önismeretre és az újratervezésre. „Úgy érzem, hogy a válás után az új identitás kialakítása valahol szórakoztató is. Lehetőséged nyílik átgondolni, mik az értékeid és a céljaid, új érdeklődési köröket fedezhetsz fel, arra koncentrálhatsz, amit igazán akarsz, és újjáépítheted az önképedet.”

A kapcsolata Sacha Baron-Cohennel 2001-ben kezdődött, majd 2004-ben eljegyezték egymást. Isla Fisher 2007-ben áttért a zsidó vallásra párja kedvéért, később pedig 2010-ben, egy szűk körű, titokos esküvőn mondták ki a boldogító igent. A házasságukat sokáig mindenki stabilnak hitte, ezért is érte váratlanul a rajongókat, amikor 2024-ben bejelentették, hogy már egy éve külön élnek.