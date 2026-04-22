A fél világ erre várt: végre megmutatta 7 hónapos kislányát Rihanna − Címlapfotón pózol a babával

Komáromi Bence
2026.04.22.
Az énekesnő legújabb fotósorozata felrobbantotta az internetet. Rihanna és Rocki Irish címlapon debütátak.

Vége a titkolózásnak! A világsztár megmutatta a legkisebb gyermekét. Rihanna kisbabája, Rocki Irish az édesanyja kezeiben pózolt egy divatmagazin címoldalán. Úgy látszik, hogy a sztárcsalád imádja a rivaldafényt és úgy döntöttek, hogy hol máshol mutathatnák meg magukat először a nyilvánosságban, ha nem rögtön az újságok címlapjain. 

Szeptember 13-án született meg A$AP Rocky és Rihanna kisbabája, Rocki Irish
Szeptember 13-án született meg A$AP Rocky és Rihanna kisbabája, Rocki Irish
Rihanna legkisebb gyermeke

  • Az énekesnő tavaly szeptemberben adott életet harmadik gyermekének, Rocki Irish Mayersnek.
  • Ő a sztárpár első lánygyermeke.
  • A Baby Rockinak két bátyja van, RZA és Riot.
  • Bár a születése után egy pillanatig láthatták a rajongók Rihanna gyermekét, azóta szándékosan odafigyelt rá az édesanya, hogy minél távolabb tartsa a gyermekét a médiától és a fotósoktól.
  • Most azonban megtört a jég: Rihanna felrobbantotta a címlapokat a kislányával közös képeivel.

Rihanna kisbabája már most egy igazi divatdiktátor

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a világsztár nemrég Párizsba utazott a férje és a gyermekeik társaságában, és lencsevégre kapták őket, amint a kis Rocki Irish néhány pillanatig az anyukája karjaiban bóbiskolt. Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a néhány hónapos csöppség előtt hatalmas karrier áll a divatszakmában, ugyanis egy exkluzív Dior-szettet viselt magán a kisbaba, ami később hatalmas népszerűségre tett szert a közösségi médiában.

Úgy tűnik, hogy Rihanna kihasználta a gyermeke körüli médiafelhajtást és úgy döntött, hogy most jött el az ideje, hogy ledobja a bulvárbombát. Elvállalta egy népszerű divatmagazin felkérését, és a héten a címlapokon pózolt a kislányával. A fotók több millió kedvelést és hozzászólást gyűjtöttek össze, az internet pedig egyszerűen odáig van Baby Rockiért.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu