Mégsem kértek belőle − Komoly okkal vághatták ki Sydney Sweeney jelenetét a Az ördög Pradát visel 2. részéből

az ördög pradát visel 2 Sydney Sweeney Eufória farmer közösségi média
Bár leforgatta jelenetét, végül nem került be Sydney Sweeney cameoszerepe az Az ördög Pradát visel 2. résznek végleges változatába.

Úgy tudni,  Sydney Sweeney egy néhány perces jelenetben szerepelt volna Az ördög Pradát visel 2. részének elején, ám a késztők úgy döntöttek, a már felvett képkockák mégse kerülnek a filmbe. A döntést egyszerű okkal magyarázzák, de jólértesültek szerint ennél többről van szó. 

  • Sydney Sweeney cameoszerepét kivágták az Az ördög Pradát visel 2-ből.
  • A döntést azzal indokolták, hogy mégsem illeszkedett a történetben.
  • Sweeney egy háromperces jelenetben önmagát alakította volna.
  • Többek szerint a történteknek köze van Sweeney korábbi farmerreklámjához. 

Sydney Sweeney saját magát alakította volna

Az Entertainment Weekly értesülései szerint az Eufória színésznője egy rövid jelenetben szerepelt volna a film elején, amely azonban végül nem került be. A lapnak egy bennfentes részletesen beszélt Sydney Sweeney kihagyott jelenetéről. Elmondta, a színésznő valóban leforgatott egy jelenetet, amely a film elején lett volna látható, azt azonban végül teljes egészében eltávolították a végleges verzióból. Sweeney saját magát alakította volna, akit Emily éppen öltöztet egy körülbelül háromperces jelenetben. A döntést a készítők úgy magyarázták, hogy a jelenet strukturálisan nem illeszkedett a sorozat − amelynek a New York-i premierjéről itt nézhetsz fotókat − többi részéhez, de úgy tudni más is áll a háttérben.  

De mi lehet a valódi ok? 

Arról, hogy az Eufóriában minden eddiginél többet meztelenkedő színésznő szerepel majd a filmben, már 2025 közepén megindultak a találgatások, amikor lefotózták, ahogy megérkezett a forgatásra. Most pedig azt suttogják, hogy Sweeney kihagyásának az oka a nevével jelzett farmerreklám nagyon rosszul elsült reklámja. 

Sydney Sweeney Az ördög Pradát visel fogatására érkezik.
Sydney Sweeney Az ördög Pradát visel fogatására érkezik. 
Az egyik reklámklipben, amelyet több mint 1,1 millióan néztek meg a márja Instagram-oldalán, Sweeney egy  saját magáról készült plakát előtt áll, amelynek szövege a következő: „Sydney Sweeney-nek nagyszerű génjei vannak”, majd a gének szót áthúzzák, és farmerre (jeans) cserélik. A kisvideó a közösségi platformokon kiverte a biztosítékot, és az EW-nek nyilatkozó bennfentes szerint a színésznő ellentmondásos megítélése miatt nem került be Az ördög Pradát viselbe. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
