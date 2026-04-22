Mégsem kértek belőle − Komoly okkal vághatták ki Sydney Sweeney jelenetét a Az ördög Pradát visel 2. részéből

Úgy tudni, Sydney Sweeney egy néhány perces jelenetben szerepelt volna Az ördög Pradát visel 2. részének elején, ám a késztők úgy döntöttek, a már felvett képkockák mégse kerülnek a filmbe. A döntést egyszerű okkal magyarázzák, de jólértesültek szerint ennél többről van szó.

Sydney Sweeney saját magát alakította volna

Az Entertainment Weekly értesülései szerint az Eufória színésznője egy rövid jelenetben szerepelt volna a film elején, amely azonban végül nem került be. A lapnak egy bennfentes részletesen beszélt Sydney Sweeney kihagyott jelenetéről. Elmondta, a színésznő valóban leforgatott egy jelenetet, amely a film elején lett volna látható, azt azonban végül teljes egészében eltávolították a végleges verzióból. Sweeney saját magát alakította volna, akit Emily éppen öltöztet egy körülbelül háromperces jelenetben. A döntést a készítők úgy magyarázták, hogy a jelenet strukturálisan nem illeszkedett a sorozat − amelynek a New York-i premierjéről itt nézhetsz fotókat − többi részéhez, de úgy tudni más is áll a háttérben.

De mi lehet a valódi ok?

Arról, hogy az Eufóriában minden eddiginél többet meztelenkedő színésznő szerepel majd a filmben, már 2025 közepén megindultak a találgatások, amikor lefotózták, ahogy megérkezett a forgatásra. Most pedig azt suttogják, hogy Sweeney kihagyásának az oka a nevével jelzett farmerreklám nagyon rosszul elsült reklámja.

Sydney Sweeney Az ördög Pradát visel fogatására érkezik.

Az egyik reklámklipben, amelyet több mint 1,1 millióan néztek meg a márja Instagram-oldalán, Sweeney egy saját magáról készült plakát előtt áll, amelynek szövege a következő: „Sydney Sweeney-nek nagyszerű génjei vannak”, majd a gének szót áthúzzák, és farmerre (jeans) cserélik. A kisvideó a közösségi platformokon kiverte a biztosítékot, és az EW-nek nyilatkozó bennfentes szerint a színésznő ellentmondásos megítélése miatt nem került be Az ördög Pradát viselbe.