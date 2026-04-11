Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 11., szombat Leó, Szaniszló

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Katalin hercegné megelégelte Meghan viselkedését: Harrytől várja, hogy kordában tartsa a feleségét

brit királyi család Meghan Markle Katalin hercegné
Horváth Angéla
2026.04.11.
Nem csitulnak a kedélyek a brit királyi családban: bennfentesek szerint Katalin hercegné úgy érzi, eljött a pont, amikor már nem maradhat csendben. A walesi hercegné állítólag Harry hercegtől várja, hogy kordában tartsa Meghan Markle-t.

Katalin hercegnének nem tetszik, hogy a sussexi pár egyre többször jelenik meg a nyilvánosság előtt, és ennek valószínűleg az az oka, hogy Meghan Markle ismét rivalizálásba kezdett. A források szerint Katalin attól tart, hogy mindez tovább rontja a királyi család megítélést, és ellehetetleníti azt is, hogy Harry és Vilmos herceg valaha kibéküljenek.

Katalin hercegné megelégelte Meghan Markle viselkedését
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné fel akarja szólítani Harryt, hogy tegyen rendet otthon

Beszámolók szerint Katalin hercegné – akit régóta a királyi család egyik legstabilabb pontjaként emlegetnek – komoly lépésre készül. Bennfentesek úgy tudják, szeretné világossá tenni Harry herceg számára, hogy a jelenlegi helyzet hosszú távon tarthatatlan.

„Kate úgy érzi, elérte azt a fordulópontot, ahol már nem maradhat tovább csendben. Hosszú ideig tudatosan igyekezett felülemelkedni a konfliktuson, és nyugtató hatást gyakorolni mindenkire, de már ő is úgy látja, hogy a helyzet nem csillapodik, hanem egyre csak fokozódik” – mondta egy, a királyi családhoz közel álló forrás.

A beszámolók szerint a walesi hercegné úgy látja, hogy Meghan Markle egyes megjelenései és megszólalásai újabb és újabb hullámokat vetnek. „Minden új megjelenés vagy címlap csak mélyíti a szakadékot, és egyre inkább meg van győződve arról, hogy Meghan minden lépésével valamiféle reakciót akar kiváltani.”

A helyzetet Katalin azért érzi különösen kényesnek, mert úgy látja, mindez Vilmos hercegre és a család többi tagjára is egyre nagyobb terhet ró. Úgy gondolja, a változás kulcsa Harry kezében van. „Katalin szilárdan hiszi, hogy ha bármi is változik, annak Harrytől kell kiindulnia. Ő az egyetlen, akinek van elég befolyása ahhoz, hogy határt szabjon Meghannak.”

A feszültséget tovább fokozza, hogy Harry és Meghan legutóbbi nyilvános szereplései egyre gyakrabban esnek egybe Vilmosék fontos eseményeivel. A közelgő ausztráliai útjuk időzítése is beszédtémát szolgáltat: a látogatás egybeesik a walesi hercegi pár 15. házassági évfordulójával. Egyesek szerint ez újabb összehasonlításokra adhat okot.

„A királyi körökben egyre inkább az a benyomás alakul ki, hogy ezek az egybeesések nem pusztán véletlenek. Akár szándékos, akár nem, olyan légkört teremtenek, amelyben minden inkább versengésnek tűnik” – fogalmazott egy másik forrás.

Bár Harry korábban nyilvánosan is beszélt arról, hogy szeretné rendezni a kapcsolatát családjával, a bennfentesek szerint a folyamatos feszültségek ezt egyre nehezebbé teszik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
