Hírességek esküvői ruhái: 10 menyasszonyi divatpillanat a sztárvilágból

Palvin Barbara és Angelina Jolie modern ara-esztétikája, valamint Marilyn Monroe és Audrey Hepburn klasszikus esküvői megjelenései örökre beírták magukat a divattörténelembe. Összegyűjtöttük a legnagyobb hírességek esküvői ruháit az 1950-es évektől egészen napjainkig.

A történelem leghíresebb menyasszonyi ruhái minden elképzelhető sziluettben, stílusban és olykor merész színekben tündököltek már, ezek a kreációk pedig mindig az adott korszak tökéletes lenyomatai. Minden évtizednek megvan a maga sajátos esztétikája, így lenyűgöző látni, hogyan alakult az esküvői divat az ’50-es évek klasszikusaitól egészen a mai modern víziókig. Merülj el velünk a luxus és az extravagancia világában: mutatjuk a legikonikusabb hírességek esküvői ruháit! 

Hírességek esküvői ruhái az '50-es évektől napjainkig.
Hírességek esküvői ruhái, amelyekről mai napig beszélünk 

  • Az esküvői trendeket minden korban alapjaiban határozta meg a sztárvilág választása.  
  • Egy-egy nagy visszhangot kiváltó sztáresküvő után az adott fazon azonnal népszerűvé válik – és éppen ez a menyasszonyi divat igazi varázsa.  
  • A brit királyi család tagjaitól a legnagyobb A-listás hírességekig, most összegyűjtöttük minden idők legikonikusabb menyasszonyi ruháit. 

Elizabeth Taylortól és Marilyn Monroe hagyománytbontó esküvői megjelenésétől kezdve Angelina Jolie-n és Palvin Barbarán modern ara stílusán át: íme minden idők legikonikusabb esküvői ruhái, amelyek nyomot hagytak a divattörténelemben. 

Ikonikus menyasszonyi ruhák az ‘50-es évektől napjainkig 

Audrey Hepburn (1954) 

A kecsesség örök szobra, Audrey Hepburn egy Pierre Balmain által megálmodott, „tea-length” (vádliig érő) ruhában mondta ki a boldogító igent Mel Ferrernek. A buggyos ujjak és a magasított gallér tökéletesen hangsúlyozták törékeny alkatát, fejét pedig stílusosan rózsakoszorú díszítette. Ezt a megjelenést évtizedekkel később Zoë Kravitz is újraalkotta saját esküvőjén, ami valóságos lázba hozta a divatvilágot. 

Audrey Hepburn esküvője 1954-ben.
Marilyn Monroe (1956) 

Harmadik esküvőjén, amikor Arthur Millerhez ment hozzá, a tőle megszokott, letisztult érzékiséget választotta. Egy térdig érő, alakot követő, empire-fazonú ruhában bizonyította be a világnak, hogy a kevesebb néha valóban több. 

Marilyn Monroe utolsó esküvője 1956-ban.
Elizabeth Taylor (1964) 

A különleges esküvői ruhák nemcsak napjaink divatjában vannak jelen. A színésznő híres volt arról, hogy fittyet hányt a konvenciókra. Richard Burtonnel kötött házasságakor egy napsárga, rövid sifonruhát viselt, hajába pedig nefelejcsekből font koszorút tűztek – ez a szett azóta is a bohém menyasszonyok egyik legfőbb inspirációs forrása.

Elizabeth Taylor 1964-es esküvői ruhája.
Diana hercegné (1981) 

A „szívek királynője” egy valóságos habcsók-költeményben vonult be a Szent Pál-székesegyházban. A David és Elizabeth Emanuel által tervezett ruhát 10000 igazgyöngy díszítette, a 7,5 méteres uszálya pedig a mai napig abszolút rekordnak számít a brit királyi család történetében. Diana hercegnő menyasszonyi outfitje hatalmas fordulópontja volt a királyi család divattörténelmének. 

Diana hercegné menyasszonyi ruhája divattörténelmet írt.
Victoria Beckham (1999) 

Posh Spice és David Beckham írországi esküvője a 90-es évek luxusának csúcspontja volt. Victoria egy pezsgőszínű, szoborszerűen fűzős Vera Wang ruhát viselt, melynek drámai szoknyája és 6 méteres uszálya igazi modern királylányos megjelenést kölcsönzött neki. 

Katalin hercegné (2011) 

Catherine Middleton és Vilmos herceg menyegzője az évszázad esküvőjeként vonult be a történelembe. A hercegné Alexander McQueen ruhája a csipkeujjaival és klasszikus sziluettjével azonnal elindította a világszintű „Kate-hatást”, visszahozva a divatba a konzervatívabb, tradicionális eleganciát. 

Katalin hercegné esküvői ruhája.
Kate Moss (2011) 

A szupermodell a 2010-es évek elején újradefiniálta a „bohém menyasszony” fogalmát. Kate egy egyedi, vintage hangulatú John Galliano ruhában ment hozzá Jamie Hince-hez; a légies tervezés tökéletesen passzolt a modell vadóc és zabolázatlan karakteréhez. 

Kate Moss esküvői ruhája 2011-ben.
Kim Kardashian (2014) 

Kim és Kanye West firenzei álomesküvőjén a menyasszony egy Riccardo Tisci által tervezett Givenchy Haute Couture darabban tündökölt. A hosszú ujjú, csipkés, rafináltan alakformáló ruha a modern haute couture és az időtlen elegancia találkozása volt. 

Angelina Jolie (2014) 

Angelina Jolie esküvői ruhája hatalmas visszhangot kapott. A színésznő egy Atelier Versace ruhát választott, ám egy egészen megható csavarral: Donatella Versace a pár gyermekeinek saját rajzaival díszítette a ruhát és a fátylat, így téve megismételhetetlenné a nagy napot. 

Palvin Barbara (2023) 

A magyar szupermodell 2023 júliusában, hazai környezetben ment feleségül Dylan Sprouse-hoz, és három különböző szettel is elkápráztatta a közönséget. A szertartáshoz egy egyedi, fűzős Vivienne Westwood modellt választott, a vacsorához egy Philosophy di Lorenzo Serafini kreációt, az éjféli menyecskeruhához pedig – a magyar hagyományok előtt tisztelegve – egy dögös piros Mero miniruhát öltött magára. 

