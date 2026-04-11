Hírességek esküvői ruhái: 10 menyasszonyi divatpillanat a sztárvilágból

A történelem leghíresebb menyasszonyi ruhái minden elképzelhető sziluettben, stílusban és olykor merész színekben tündököltek már, ezek a kreációk pedig mindig az adott korszak tökéletes lenyomatai. Minden évtizednek megvan a maga sajátos esztétikája, így lenyűgöző látni, hogyan alakult az esküvői divat az ’50-es évek klasszikusaitól egészen a mai modern víziókig. Merülj el velünk a luxus és az extravagancia világában: mutatjuk a legikonikusabb hírességek esküvői ruháit!

Hírességek esküvői ruhái, amelyekről mai napig beszélünk Az esküvői trendeket minden korban alapjaiban határozta meg a sztárvilág választása.

Egy-egy nagy visszhangot kiváltó sztáresküvő után az adott fazon azonnal népszerűvé válik – és éppen ez a menyasszonyi divat igazi varázsa.

A brit királyi család tagjaitól a legnagyobb A-listás hírességekig, most összegyűjtöttük minden idők legikonikusabb menyasszonyi ruháit.

Elizabeth Taylortól és Marilyn Monroe hagyománytbontó esküvői megjelenésétől kezdve Angelina Jolie-n és Palvin Barbarán modern ara stílusán át: íme minden idők legikonikusabb esküvői ruhái, amelyek nyomot hagytak a divattörténelemben.

Ikonikus menyasszonyi ruhák az ‘50-es évektől napjainkig

Audrey Hepburn (1954)

A kecsesség örök szobra, Audrey Hepburn egy Pierre Balmain által megálmodott, „tea-length” (vádliig érő) ruhában mondta ki a boldogító igent Mel Ferrernek. A buggyos ujjak és a magasított gallér tökéletesen hangsúlyozták törékeny alkatát, fejét pedig stílusosan rózsakoszorú díszítette. Ezt a megjelenést évtizedekkel később Zoë Kravitz is újraalkotta saját esküvőjén, ami valóságos lázba hozta a divatvilágot.

Marilyn Monroe (1956)

Harmadik esküvőjén, amikor Arthur Millerhez ment hozzá, a tőle megszokott, letisztult érzékiséget választotta. Egy térdig érő, alakot követő, empire-fazonú ruhában bizonyította be a világnak, hogy a kevesebb néha valóban több.

Elizabeth Taylor (1964)

A különleges esküvői ruhák nemcsak napjaink divatjában vannak jelen. A színésznő híres volt arról, hogy fittyet hányt a konvenciókra. Richard Burtonnel kötött házasságakor egy napsárga, rövid sifonruhát viselt, hajába pedig nefelejcsekből font koszorút tűztek – ez a szett azóta is a bohém menyasszonyok egyik legfőbb inspirációs forrása.