Hírességek esküvői ruhái: 10 menyasszonyi divatpillanat a sztárvilágból

A történelem leghíresebb menyasszonyi ruhái minden elképzelhető sziluettben, stílusban és olykor merész színekben tündököltek már, ezek a kreációk pedig mindig az adott korszak tökéletes lenyomatai. Minden évtizednek megvan a maga sajátos esztétikája, így lenyűgöző látni, hogyan alakult az esküvői divat az ’50-es évek klasszikusaitól egészen a mai modern víziókig. Merülj el velünk a luxus és az extravagancia világában: mutatjuk a legikonikusabb hírességek esküvői ruháit!
Hírességek esküvői ruhái, amelyekről mai napig beszélünk
- Az esküvői trendeket minden korban alapjaiban határozta meg a sztárvilág választása.
- Egy-egy nagy visszhangot kiváltó sztáresküvő után az adott fazon azonnal népszerűvé válik – és éppen ez a menyasszonyi divat igazi varázsa.
- A brit királyi család tagjaitól a legnagyobb A-listás hírességekig, most összegyűjtöttük minden idők legikonikusabb menyasszonyi ruháit.
Elizabeth Taylortól és Marilyn Monroe hagyománytbontó esküvői megjelenésétől kezdve Angelina Jolie-n és Palvin Barbarán modern ara stílusán át: íme minden idők legikonikusabb esküvői ruhái, amelyek nyomot hagytak a divattörténelemben.
Ikonikus menyasszonyi ruhák az ‘50-es évektől napjainkig
Audrey Hepburn (1954)
A kecsesség örök szobra, Audrey Hepburn egy Pierre Balmain által megálmodott, „tea-length” (vádliig érő) ruhában mondta ki a boldogító igent Mel Ferrernek. A buggyos ujjak és a magasított gallér tökéletesen hangsúlyozták törékeny alkatát, fejét pedig stílusosan rózsakoszorú díszítette. Ezt a megjelenést évtizedekkel később Zoë Kravitz is újraalkotta saját esküvőjén, ami valóságos lázba hozta a divatvilágot.
Marilyn Monroe (1956)
Harmadik esküvőjén, amikor Arthur Millerhez ment hozzá, a tőle megszokott, letisztult érzékiséget választotta. Egy térdig érő, alakot követő, empire-fazonú ruhában bizonyította be a világnak, hogy a kevesebb néha valóban több.
Elizabeth Taylor (1964)
A különleges esküvői ruhák nemcsak napjaink divatjában vannak jelen. A színésznő híres volt arról, hogy fittyet hányt a konvenciókra. Richard Burtonnel kötött házasságakor egy napsárga, rövid sifonruhát viselt, hajába pedig nefelejcsekből font koszorút tűztek – ez a szett azóta is a bohém menyasszonyok egyik legfőbb inspirációs forrása.
Diana hercegné (1981)
A „szívek királynője” egy valóságos habcsók-költeményben vonult be a Szent Pál-székesegyházban. A David és Elizabeth Emanuel által tervezett ruhát 10000 igazgyöngy díszítette, a 7,5 méteres uszálya pedig a mai napig abszolút rekordnak számít a brit királyi család történetében. Diana hercegnő menyasszonyi outfitje hatalmas fordulópontja volt a királyi család divattörténelmének.
Victoria Beckham (1999)
Posh Spice és David Beckham írországi esküvője a 90-es évek luxusának csúcspontja volt. Victoria egy pezsgőszínű, szoborszerűen fűzős Vera Wang ruhát viselt, melynek drámai szoknyája és 6 méteres uszálya igazi modern királylányos megjelenést kölcsönzött neki.
Katalin hercegné (2011)
Catherine Middleton és Vilmos herceg menyegzője az évszázad esküvőjeként vonult be a történelembe. A hercegné Alexander McQueen ruhája a csipkeujjaival és klasszikus sziluettjével azonnal elindította a világszintű „Kate-hatást”, visszahozva a divatba a konzervatívabb, tradicionális eleganciát.
Kate Moss (2011)
A szupermodell a 2010-es évek elején újradefiniálta a „bohém menyasszony” fogalmát. Kate egy egyedi, vintage hangulatú John Galliano ruhában ment hozzá Jamie Hince-hez; a légies tervezés tökéletesen passzolt a modell vadóc és zabolázatlan karakteréhez.
Kim Kardashian (2014)
Kim és Kanye West firenzei álomesküvőjén a menyasszony egy Riccardo Tisci által tervezett Givenchy Haute Couture darabban tündökölt. A hosszú ujjú, csipkés, rafináltan alakformáló ruha a modern haute couture és az időtlen elegancia találkozása volt.
Angelina Jolie (2014)
Angelina Jolie esküvői ruhája hatalmas visszhangot kapott. A színésznő egy Atelier Versace ruhát választott, ám egy egészen megható csavarral: Donatella Versace a pár gyermekeinek saját rajzaival díszítette a ruhát és a fátylat, így téve megismételhetetlenné a nagy napot.
Palvin Barbara (2023)
A magyar szupermodell 2023 júliusában, hazai környezetben ment feleségül Dylan Sprouse-hoz, és három különböző szettel is elkápráztatta a közönséget. A szertartáshoz egy egyedi, fűzős Vivienne Westwood modellt választott, a vacsorához egy Philosophy di Lorenzo Serafini kreációt, az éjféli menyecskeruhához pedig – a magyar hagyományok előtt tisztelegve – egy dögös piros Mero miniruhát öltött magára.
Tekints meg további divattörténelmi cikkeinket is: