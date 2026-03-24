Katalin hercegné elárulta, mihez kezd, ha Vilmos trónra kerül

Bár még nem királyné, tudatosan készül rá, és már most körvonalazta, milyen ügyet helyez középpontba, miután Vilmost megkoronázzák. Egy korábbi, gyerekekkel folytatott beszélgetésből kiderült: Katalin hercegné számára a jövő generációk támogatása lesz a legfontosabb feladat.

A walesi hercegné szerepe a brit királyi családban az elmúlt években fokozatosan erősödött, és egyre több jel utal arra, hogy tudatosan készül a királynéi feladatokra. Katalin hercegné ritkán tér ki konkrét jövőbeli tervekre, ám egy korábbi, spontán beszélgetés mégis megmutatta, mely ügy a szíve csücske. 

Katalin hercegné a jövő nemzedékét támogatná.
Katalin hercegné mondata, amely sokat elárul terveiről 

Katalin hercegné már 2011-es házasságkötésekor is számolt azzal, hogy Vilmos herceg oldalán előbb-utóbb királynévá válik. Bár arról, hogy mi lesz akkor, ha... nyilvánosan ritkán beszél, de egy évekkel ezelőtti eseményen mégis konkrét utalást tett jövőbeli terveire. Még 2023-ban a  Chelsea-i Virágkiállításon egy 11 éves iskolás lány kérdésére nyíltan válaszolt. „Megkérdeztem tőle, hogy mi lesz az első dolga, ha királyné lesz, és azt mondta, hogy gyerekeken szeretne segíteni” idézte fel a beszélgetést a kislány

Tudatosan tervezi, hogy milyen ügyeket támogat majd

Ez a mondat teljesen összhangban áll Katalin hercegné eddigi tevékenységével, ugyanis évek óta kiemelten foglalkozik a gyermekek fejlődésének kérdésével, különös tekintettel a korai életszakasz meghatározó szerepére. Ennek jegyében 2021 júniusában létrehozott egy koragyerekkori fejlesztést célzó királyi alapítványt, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekkor első éveinek hosszú távú hatásaira. A 44 éves háromgyermekes hercegné azóta is aktívan dolgozik azon, hogy növelje a témával kapcsolatos társadalmi tudatosságot, és olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek a jövő generációinak fejlődését segítik.

