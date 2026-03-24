Katalin hercegné elárulta, mihez kezd, ha Vilmos trónra kerül

A walesi hercegné szerepe a brit királyi családban az elmúlt években fokozatosan erősödött, és egyre több jel utal arra, hogy tudatosan készül a királynéi feladatokra. Katalin hercegné ritkán tér ki konkrét jövőbeli tervekre, ám egy korábbi, spontán beszélgetés mégis megmutatta, mely ügy a szíve csücske.

Katalin hercegné a jövő nemzedékét támogatná.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné mondata, amely sokat elárul terveiről

Katalin hercegné már 2011-es házasságkötésekor is számolt azzal, hogy Vilmos herceg oldalán előbb-utóbb királynévá válik. Bár arról, hogy mi lesz akkor, ha... nyilvánosan ritkán beszél, de egy évekkel ezelőtti eseményen mégis konkrét utalást tett jövőbeli terveire. Még 2023-ban a Chelsea-i Virágkiállításon egy 11 éves iskolás lány kérdésére nyíltan válaszolt. „Megkérdeztem tőle, hogy mi lesz az első dolga, ha királyné lesz, és azt mondta, hogy gyerekeken szeretne segíteni” − idézte fel a beszélgetést a kislány.

Tudatosan tervezi, hogy milyen ügyeket támogat majd

Ez a mondat teljesen összhangban áll Katalin hercegné eddigi tevékenységével, ugyanis évek óta kiemelten foglalkozik a gyermekek fejlődésének kérdésével, különös tekintettel a korai életszakasz meghatározó szerepére. Ennek jegyében 2021 júniusában létrehozott egy koragyerekkori fejlesztést célzó királyi alapítványt, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekkor első éveinek hosszú távú hatásaira. A 44 éves háromgyermekes hercegné azóta is aktívan dolgozik azon, hogy növelje a témával kapcsolatos társadalmi tudatosságot, és olyan kezdeményezéseket támogasson, amelyek a jövő generációinak fejlődését segítik.

