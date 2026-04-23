Lana Del Rey exvőlegénye bevallotta: fáj neki látni, hogy az énekesnő máshoz ment hozzá

Lana Del Rey exvőlegénye, Clayton Johnson őszintén beszélt arról, hogyan érinti, hogy az énekesnő mára más oldalán találta meg a boldogságot. Bár örül az énekesnő házasságának, elismerte, hogy a jelenlegi helyzet nem könnyű neki.
Lana Del Rey exe az énekesnő házasságáról vallott
Lana Del Rey 2024 szeptemberében ment férjhez Jeremy Dufrenehöz, akivel kevesebb mint egy év ismeretség után mondták ki a boldogító igent. A kapcsolat gyorsan mélyült el, ami sokakat meglepett, különösen azok után, hogy az énekesnő korábban Clayton Johnson jegyese volt: a pár 2020 decemberében jegyezte el egymást, ám néhány hónappal később különváltak útjaik.
Clayton Johnson a Bachelor Happy Hour podcast vendégeként mesélt arról, hogyan élte meg, hogy egykori szerelme továbblépett. Szavaiból érződött, hogy bár őszintén örül Lana boldogságának, a helyzet nem teljesen közömbös számára. „Amikor igazán szeretsz valakit, tiszta szívből, és ő megtalálja a társát, ragyog, akkor ennél semmi sem tehet boldogabbá” – mondta, majd hozzátette: „Persze, egy kicsit azért fáj. De ha a szeretet valódi, hogyan is lehetnék emiatt szomorú?”
A zenész hangsúlyozta, hogy nem szeretne a múlt részleteiben elmerülni, és esze ágában sincs szenzációhajhász történetekkel előállni. Inkább a kapcsolatuk szép emlékeit őrzi, és továbbra is nagy tisztelettel beszél egykori menyasszonyáról.
Így ismerkedett meg az énekesnővel
A kezdetekre visszaemlékezve elárulta, hogy először csupán futólag találkoztak egy templomban, majd a koronavírus-járvány idején találtak újra egymásra. Akkoriban Los Angeles és Nashville között ingázott, és hamar kiderült, mennyire egy hullámhosszon vannak: összekötötte őket a jövőről alkotott hasonló elképzelés, a klasszikus countryzene szeretete, valamint az, ahogyan az életüket elképzelték – írja a Female First.
Lana Del Rey házasságáról keveset lehet tudni
Lana Del Rey azóta visszafogottabban kezeli a magánéletét, ám még az esküvője előtt, a Vogue Italia interjújában betekintést engedett abba, milyen kapcsolatra vágyik. Akkor arról beszélt, hogy számára az a fontos, hogy a szerelem önmagában is elég legyen két ember között. Olyan társat képzelt el, akivel kölcsönösen elegek egymásnak, legyen szó közös jövőről, családról vagy egyszerű, csendes hétköznapokról.
Azt is hangsúlyozta, hogy számára a nyugalom és az egyszerűség kulcsfontosságú: olyan partner mellett szeretne élni, aki szívesen marad vele otthon, és akivel együtt építhetik fel a mindennapok apró, de értékes pillanatait. Mint mondta, a szerelem olyan érték, amelyet óvni kell – és számára ez jelenti az igazi varázslatot, amelyből nemcsak az élete, hanem a zenéje is táplálkozik.
Ki Lana Del Rey férje?
Lana Del Rey és Jeremy Dufrene kapcsolata szinte észrevétlenül bontakozott ki: a pár 2024 szeptemberében jelent meg először együtt nyilvánosan, majd néhány héttel később már össze is házasodtak. Bár románcuk elsőre szokatlannak tűnhet – hiszen egy világsztár és egy louisianai hajóskapitány talált egymásra –, történetük egészen hétköznapi módon indult még 2019-ben, egy mocsártúrán. Évekkel később újra felvették a kapcsolatot, és ez az újratalálkozás gyorsan komolyra fordult. Esküvőjüket Louisiana államban, első találkozásuk helyszínéhez közel tartották meg, egy bensőséges, visszafogott ceremónia keretében. A házaspár azóta is óvja magánéletét, de időről időre közösen jelennek meg nyilvános eseményeken, ahol láthatóan harmonikus kapcsolatban élnek.
