Tévesen diagnosztizáltak rákot Lucy Liunál: felesleges műtéten esett át a színésznő – Videó

Lucy Liu nevét legtöbben erős, magabiztos karaktereivel azonosítják, most azonban egy egészen személyes és megrázó történetet osztott meg a nyilvánossággal. A világsztár először beszélt részletesen arról az orvosi tévedésről, amely a ’90-es években történt vele – és amelynek következményeként egy teljesen felesleges műtéten is átesett.

Lucy Liu most először beszélt arról, hogyan derült ki, hogy valójában nem is volt rákos.

Lucy Liunak egy téves diagnózis miatt operálták meg a melleit

Lucy Liu orvosai egy csomót találtak az egyik mellében. A helyzet gyorsan komoly fordulatot vett: további, alapos kivizsgálás nélkül közölték vele, hogy rosszindulatú daganatról van szó. A mellrák diagnózisa sokkoló volt, és azonnali beavatkozást javasoltak.

A színésznő ekkor még nem kérdőjelezte meg az orvosok döntését, és a szakértők véleményében bízva beleegyezett a műtétbe, amely során eltávolították a feltételezett daganatos szövetet. A történet azonban itt váratlan fordulatot vett: a beavatkozást követő citológiai vizsgálat kimutatta, hogy valójában nem volt rákos, és a műtét teljesen szükségtelen volt.

Történetével a rendszeres rákszűrés fontosságára hívja fel a figyelmet

Bár fizikailag felépült, az élmény mély nyomot hagyott benne. A színésznő most úgy érzi, fontos beszélnie a történtekről, hiszen nemcsak a saját múltját dolgozza fel, hanem mások számára is tanulságos lehet. Egy gyógyszercéggel közös kampány keretében jelenleg a rendszeres rákszűrések és a tudatos egészségmegőrzés fontosságára hívja fel a figyelmet.

A Charlie angyalai sztárja hangsúlyozza: ma már egészen másként állna egy ilyen helyzethez. Míg fiatalon automatikusan elfogadta az orvosi véleményt, ma már sokkal tudatosabb, kérdez, utánajár, és nem fél második szakvéleményt kérni. Úgy véli, mindannyiunknak fontos, hogy aktív szerepet vállaljunk a saját egészségünkkel kapcsolatos döntésekben.

