Nyugdíjas forradalmárok egy sci-fiben: a Stranger Things alkotói egy új generációra szállnak rá

Úgy tűnik, a Netflix nem hagyja sokáig sci-fi nélkül a rajongókat. A Stranger Things mögött álló alkotópáros, a Duffer testvérek, ezúttal producerként tér vissza egy új sorozattal, amelynek már a címe is felkelti a kíváncsiságot: A nyugdíjas forradalmárok. Az első előzetes már megérkezett, és egy dolog gyorsan kiderül belőle: a nyugdíjas évek sem mindig a nyugalomról szólnak.

Nyugdíjas forradalmárok 21-én érkezik a Netflixre!

A sorozat – eredeti címén The Boroughs – május 21-én debütál a Netflixen, és rögtön mind a nyolc epizód elérhető lesz, ami már hatalmas plusz pont nálunk, mert utáljuk a szétválasztott epizódokat. Sőt, ez pedig jó hír azoknak is, akik szeretnek egy hétvége alatt teljes évadokat ledarálni.

Miről szól a Nyugdíjas forradalmárok?

A történet középpontjában Sam Cooper áll, egy frissen nyugdíjba vonult férfi, akit a lánya egy különleges közösségbe visz. Az idősotthon Új-Mexikó sivatagos vidékén található, és első pillantásra olyan, mint egy nyugodt, békés menedék az élet utolsó nagy fejezete előtt. Sam azonban már az elején sejti, hogy itt valami nem teljesen stimmel.

Nem is téved nagyot.

A közösségben ugyanis furcsa jelenségek kezdenek történni. Olyanok, amelyekre a „kissé paranormális” jelző még egészen visszafogottnak számít. A nyomozásba Sam mellett néhány szintén nyugdíjas, de korántsem unalmas karakter kapcsolódik be: egy éles eszű újságíró, egy cinikus zenei menedzser és egy briliáns orvos. Mondhatni, egy igazi nyugdíjas nyomozócsapat alakul.

Az előzetes alapján a szálak hamar egy rejtélyes idegen lényhez vezetnek, ami azt jelenti, hogy a lakók nemcsak az unalmat, hanem egy potenciális földönkívüli fenyegetést is kénytelenek lesznek kezelni.

Ki készítette?

A sorozat mögött komoly kreatív csapat áll. A showrunnerek Jeffrey Addiss és Will Matthews, akik korábban többek között a A Sötét Kristály – Az ellenállás kora és A Gyűrűk Ura: A rohírok háborúja projektjein is dolgoztak – aminek egyébként jön az új része. Valamint a sorozat készítői nem mások, mint a híres Duffer tervérek, akik a Stranger Things-sorozatot is jegyzik, aminek befejező évada nem aratott valami nagy sikert.

A szereplőgárda pedig igazi veterán nevekkel van tele: Alfred Molina, Alfre Woodard, Geena Davis és Bill Pullman is feltűnik a sorozatban.

Már egyébként az első előzetes hangulata is erősen emlékeztet a Stranger Things világára: titokzatos jelenségek, különös lények és egy csapat ember, akik egyszerűen nem hajlandók annyiban hagyni a dolgokat. A különbség csupán annyi, hogy ezúttal nem biciklivel száguldozó tinédzserek, hanem tapasztalt nyugdíjasok próbálják megfejteni a rejtélyt.