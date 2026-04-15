2026. ápr. 15., szerda Anasztázia, Tas

Hátat fordít a filmvilágnak? − Haláldúlának tanul Nicole Kidman

Egészen szokatlan hivatás felé nyitna a színésznő, amely szorosan kapcsolódik személyes veszteségéhez, nevezetesen édesanyja halálához. Nicole Kidman a haldoklók és szeretteik lelki támogatásával foglalkozna.

Nicole Kidmant többször beszélt róla, hogy édesanyja halála átformálta. Veszteség hatására úgy döntött, hogy haláldúlának tanul, hogy minél jobban segíthesse a haldoklókat és azok családtagjait. 

Nicole Kidman haláldúlának tanul.
Forrás: Getty Images North America

Nicole Kidman elhatározása személyes veszteségből született

Nicole Kidman döntésének hátterében édesanyja 2024 szeptemberi halála áll, amely mély nyomot hagyott benne. A gyász nemcsak érzelmileg formálta át a színésznőt, hanem új életcélt is kijelölt számára: a jövőben haláldúlaként szeretne tevékenykedni. A színésznő a San Franciscó-i Egyetem hallgatóinak beszélt arról, hogy bár a választott irány elsőre szokatlannak tűnhet, számára mélyen személyes jelentőségű.

 „Van, hogy a család nem képes többet adni” 

Elmondása szerint édesanyja utolsó időszakában gyakran szembesült azzal, hogy a család minden igyekezete ellenére sem tudják megadni azt a fajta támogatást, amelyre szükség lett volna. „Amikor haldoklott az édesanyám, magányos volt, és eljött egy olyan pont, amikor már a család már nem volt képes többet adni” – idézte fel. Hozzátette, hogy testvérével, Antoniával együtt ápolták őt, miközben saját családi és szakmai kötelezettségeiket is teljesíteniük kellett. „Azt kívántam, hogy bárcsak lennének olyan emberek, akik rajtunk kívül is képesek vigaszt és gondoskodást nyújtani neki. Ez az egyik oka, hogy ezt szeretném tanulni” – idézi a Page Six

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megvan az új Aragorn – Kiderült a The Hunt for Gollum teljes szereposztása

Végre fény derült a kilétére! Hivatalosan is megvan, hogy ki lett az új Aragorn a Gollam-filmben. Szerinted hogy hozza majd a dögös harcost az új színész?

Egy influenszer segített teljesíteni egy 82 éves özvegy utolsó fogadalmát – Szívfacsaró videó

Egy véletlen találkozás örökre megváltoztatta két ember sorsát.

Sarah Ferguson a spiritualitásban menekül a valóság elől

Alternatív módszerekkel próbálja feldolgozni traumáit York volt hercegnéje, Sarah Ferguson.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
