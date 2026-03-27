Megtörte a csendet a lövöldözéssel kapcsolatban Rihanna: "Másodperceken múlt az életem"

Ahogy megírtuk, március 8-án lövöldözés történt Rihanna otthonánál. A gyanúsított, Ivanna Lisette Ortiz március 25-én állt bíróság elé, ártatlannak vallotta magát.

Rihanna azt állítja, meg is halhatott volna a lövöldözésben.

Rihanna otthonát március 8-án fegyveres támadás érte.

Az énekesnő azt állítja, kis híja volt, hogy nem lőtték le.

A támadó mintegy 20 lövést adott le egy AR-15-ös fegyverrel.

A gyanúsított, Ivanna Lisette Ortiz 14 vádpontban, köztük gyilkossági kísérletben ártatlannak vallotta magát.

Az óvadékot 1,875 millió dollárban állapították meg.

Rihanna kis híján úszta meg a támadást

Rihanna a rendőrségnek nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban. Elmondta, egy Airstream lakókocsiban tartózkodott a birtokán, amikor meghallotta a lövéseket. Kinézett, és akkor döbbent rá, hogy valóban lőnek rájuk, és ő maga pedig a lakókocsi elején áll, tehát bármelyik pillanatban eltalálhatják. Azonnal felébresztette párját, A$AP Rockyt, figyelmeztette, hogy lőnek rájuk, majd mindketten a földre hasaltak. Később golyónyomokat vett észre a szélvédőn, pontosan ott, ahol néhány másodperccel korábban tartózkodott. „Másodperceken múlt az életem” – idézte fel, és hozzátette, a rendőrséget azonnal értesítették. Rihanna a hatóságoknak azt is elmondta, hogy korábban kapott halálos fenyegetéseket a közösségi médiában, azonban, ahogy fogalmazott, nem jutott eszébe olyan friss esemény, amely összefüggésbe hozható lenne a jelenlegi incidenssel. A rapper arról is beszámolt, hogy korábban már volt dolga egy női zaklatóval, akinek a fényképét átadta a rendőröknek.

A LAPD rendőrei lezárták az utcát Rihanna otthonának közelében március 8-án. Az énekesnő házára egy AR-15-ös fegyverrel lőttek.

A gyanúsított, Ivanna Lisette Ortiz bíróság elé állt

A lövöldözéssel vádolt Ivanna Lisette Ortiz március 25-én bíróság elé állt. A 35 éves nő 14 vádpontban – köztük gyilkossági kísérletben – ártatlannak vallotta magát. Ortiz korábban már többször került összetűzésbe a hatóságokkal, volt már ügye családon belüli erőszak, gondatlan vezetés és az előzetes letartóztatás feltételeinek megsértése miatt is. A nő tavaly decemberben fellebbezett egy bírósági döntés ellen, amely gyermekének felügyeleti jogát korábbi partnerének ítélte. Az ügyészség szerint Ortiz március 8-án autóval érkezett a helyszínre, és egy AR-15-ös gépfegyverrel tüzet nyitott az ingatlanra. A vád szerint a támadó mintegy 20 lövést adott le. Alexander Bott kerületi ügyészhelyettes hangsúlyozta: „Ez könnyen többszörös gyilkossághoz vezethetett volna… gyerekek és felnőttek is veszélyben voltak”, és hozzátette, a lövöldözés előre kitervelt volt, Ortiz töltött fegyverrel, lőszerrel és parókát viselve érkezett a helyszínre. A bíró, Theresa McGonigle elutasította az óvadék csökkentésére irányuló kérelmet, és fenntartotta az 1,875 millió dolláros összeget − írja a RadarOnline. Ha Ortizt elítélik, akár életfogytiglant is kaphat.