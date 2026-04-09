Cukiságriadó: Rihanna először mutatta meg 6 hónapos kislányát - Fotó

Komáromi Bence
2026.04.09.
Most először láthatták a rajongók az énekesnő legkisebb gyermekét. Rihanna és a férje, A$AP Rocky a napokban Párizsba látogatott, ahova magukkal vitték a 6 hónapos gyermeküket is. A kis Rocki Irish a szüleihez hasonlóan már most egy igazi divatdiktátor.

Babarajongók figyelem! Rihanna most először mutatta meg a legkisebb gyermekét, Rocki Irisht a nyilvánosság előtt. A 6 hónapos csöppség talpig Diorba öltöztetve pihent az édesanyja karjában, miközben az énekesnő a férje, A$AP Rocky és az egyik fiuk, RZA társaságában sétált Párizsban. A Rihanna legkisebb gyermekéről készült fotók felrobbantották az internetet.

Rihanna kislánya hatalmasat nőtt az elmúlt 6 hónapban
Rihanna kislánya esélyes a legdivatosabb csecsemő címre

A sztárcsalád kikapcsolódni érkezett a francia fővárosba és ennek megfelelően lezser és kényelmes ruhákba öltöztek. Arra viszont külön odafigyeltek, hogy Rocki Irish legyen a legmenőbb baba a környéken. A gyermek ugyanis egy zöld-fekete Dior sapkát viselt, amelyet John Galliano tervezett 2002-ben, vagyis egy igazi 23 éves vintage darabról van szó. Ehhez dukált egy szürke kockás Dior ruha,  és egy stílusos farmer. Az imádnivaló kislány a képek tanúsága szerint csak egy cipőt viselt a túrán, ugyanis a jelek szerint a séta közben elhagyta az egyik lábbelijét.

Merénylet Rihanna ellen

Nagy szüksége volt már a családnak egy kis környezetváltozásra, ugyanis néhány héttel ezelőtt napvilágra került, hogy egy fegyveres nő többször is rálőtt a házaspár otthonára, miközben ők is az épületben tartózkodtak. Rihanna a Beverly Hills-i lövöldözést követően arról beszélt, hogy egy hajszálon múlott az élete. A rendőrség azóta elfogta az elkövetőt, Lisette Ortizt, akinek a bíróságon kell felelnie a tetteiért. Amennyiben bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

