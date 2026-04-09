Cukiságriadó: Rihanna először mutatta meg 6 hónapos kislányát - Fotó

Babarajongók figyelem! Rihanna most először mutatta meg a legkisebb gyermekét, Rocki Irisht a nyilvánosság előtt. A 6 hónapos csöppség talpig Diorba öltöztetve pihent az édesanyja karjában, miközben az énekesnő a férje, A$AP Rocky és az egyik fiuk, RZA társaságában sétált Párizsban. A Rihanna legkisebb gyermekéről készült fotók felrobbantották az internetet.

Rihanna kislánya hatalmasat nőtt az elmúlt 6 hónapban

Rihanna kislánya esélyes a legdivatosabb csecsemő címre

A sztárcsalád kikapcsolódni érkezett a francia fővárosba és ennek megfelelően lezser és kényelmes ruhákba öltöztek. Arra viszont külön odafigyeltek, hogy Rocki Irish legyen a legmenőbb baba a környéken. A gyermek ugyanis egy zöld-fekete Dior sapkát viselt, amelyet John Galliano tervezett 2002-ben, vagyis egy igazi 23 éves vintage darabról van szó. Ehhez dukált egy szürke kockás Dior ruha, és egy stílusos farmer. Az imádnivaló kislány a képek tanúsága szerint csak egy cipőt viselt a túrán, ugyanis a jelek szerint a séta közben elhagyta az egyik lábbelijét.

