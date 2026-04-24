Plasztikai sebésznél járt Schóbert Lara: ezt a beavatkozást tervezi Rubint Réka lánya

A celebek kedvenc plasztikai sebészétől jelentkezett be az Instagramon Schóbert Lara. Úgy tudni, régi vágya, hogy megnagyobbíttassa a melleit, ahogy annak idején édesanyja, Rubint Réka is tette.

A 22 éves Schóbert Lara nemrégiben árulta el, hogy van, amin szívesen változtatna magán. A közösségi oldalán is vallott, hogy nagyobb melleket szeretne és igent mond a plasztikára. A mellnagyobbító műtére pedig akár a közeljövőben is sor kerülhet, Rubint Réka lánya ugyanis sokatmondó posztot tett közzé az Instagramon. „Nem volt még plasztikai beavatkozásom, de régóta gondolkozom rajta, hogy a mellemet szeretném megcsináltatni” − írta.

Rubint Réka is átesett ezen a beavatkozáson

Réka maga is nagyon fiatalon feküdt kés alá. Arról is beszélt később, hogy bármennyit is mozog, a szülés bizony az ő testét is átformálta, emiatt döntött a plasztikai beavatkozás mellett. „Életem egyik legjobb döntése volt. Ma sem csinálnám másképp. Mivel sosem volt túl nagy a mellem, így a nőiességemnek rengeteget adott lelkileg” – idézi Rubint Réka korábbi nyilatkozatát a Bors.

