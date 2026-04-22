Rubint Réka betegségéről fia, Schobert Norbi Jr.: „Nem igazán léteznek kíméletes szavak”

Bár már rég felröppentek a pletykák arról, hogy Rubint Réka rákkal küzd, ő csak nemrégiben reagált azokra. Elmondta, négy éve daganatos beteg és arról is beszélt, hogyan derült ki a baj, hogyan éli meg ő és a családja a küzdelmet. Most fia, Schobert Norbi Jr. adott interjút, aki még csak 17 éves volt, amikor Réka beteg lett.

Rubint Réka végigszurkolta A Nagy Duettet, amit végül Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna nyert meg.

Forrás: Tumbász Hédi

Rubint Réka és a család biztos a gyógyulásban

Rubint Réka két héttel ezelőtt lépett ki a nyilvánosság elé és beszélt a rákkal való küzdelméről. Ennek az egyik oka a rengeteg találgatás volt, amelyek sokszor rosszabbak voltak, mint a valóság, a másik pedig az, hogy úgy érezte, most már elég erős ahhoz, hogy erről beszéljen.

A megrendítő interjúban először láttuk paróka nélkül, és azóta is gyakran inkább kendőt visel.

A Bors megkereste Schobert Norbi Jr.-t: a házaspár középső gyereke arról beszélt, hogyan harcol együtt a család Rékáért. Hozzátette, mindannyian biztosak a gyógyulásában.

„Anya egyáltalán nem tudta volna eltitkolni előlem”

„Az igazság az, hogy anya egyáltalán nem tudta volna eltitkolni előlem és Lara elől azt, ami történt, és nem is tette. A betegségére pedig nem igazán léteznek kíméletes szavak…” − nyilatkozta Norbi és hozzátette, kegyetlen volt, amin átmentek, ugyanis nem sokkal korábban volt édesapjának, Schobert Norbertnek súlyos sztrókja és még tartott a rehabilitációja.

Réka a diagnózist követően azt kérte a családjától, hogy zárjanak össze, és Zalánnak se mondjanak semmit, hogy kíméljék. „Az volt a legnehezebb, hogy az öcsénk előtt titokban tartsuk mindazt, ami történik” − mondta el Norbi, aki végül egy ponton ő maga avatta be öccsét.

Rubint Réka pozitívan tekint a jövőre.

Rubint Réka mentálisan sokat erősödött

„Anya állapota nagyon sokat javult az utóbbi időszakban. Ebben hatalmas szerepe van annak, hogy mentálisan elképesztően sokat erősödött. Minden áldott nap nagyon sok időt szentel önmagára, és ez a mentális edzettség rengeteget segít neki abban, hogy pozitívan tudjon a jövőbe tekinteni, és a gyógyulásra koncentrálni” − nyilatkozta Norbi Jr.

Rubint Réka túl van a hetedik kemoterápiáján, megkönnyebbült, hogy már nem kell titkolóznia a betegségével kapcsolatban.

„Egy jó ideje egyébként a vérképe is teljesen tökéletes, szóval ki merem mondani, nagyon jó úton halad a gyógyulás felé. Számomra, vagyis számunkra pedig nagyon megnyugtató, hogy soha nem látjuk őt elbizonytalanodni a jövőt illetően. Egyszerűen tudja, hogy meg fog gyógyulni és bennünk sem hagy egy szemernyi kételyt sem” – árulta el A Nagy Duett győztese, Schobert Norbi junior.

A teljes interjút, amelyben a házaspár középső gyereke, Norbi Rubint Réka betegsége és küzdelme mellett a jövőjéről is beszél a Borson olvashatod el.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: