Ma lenne 55 éves Shannen Doherty, akiben folyton vihar tombolt: betegségen át a megtisztulásig, a számmisztika tükrében

Shannen Doherty 1971. április 12-én született, így ma 55 éves lenne. Rövid élete során szinte mindent megélt, amire csak egy ember vágyhat - és ami a legnagyobb félelme. Útját végigkísérte a hírnév és anyagi jólét, botrányokkal, konfliktusokkal és a személyes veszteségekkel kikövezve. Majd közel egy évtizeden át húzódó betegség hozta el számára azt a belső átalakulást, amely végül teljesen új fényben mutatta meg őt a külvilág számára.

Ma lenne 55 éves Shannen Doherty 1971. április 12-én született Memphisben

Számmisztikailag a nagyon nehéz, 7-es sorsszámmal érkezett a világra

A kedves, barna lány és a rivaldafény

Botrányok és a sztár „nehéz természete”

Shannen magánélete: 3 férj, gyerek nélkül

2024. július 13-án, a 6-os személyes évében elhunyt

Élete utolsó évei a szeretet, a belső egyensúly és a lelki kiengesztelődés energiájának sorsciklusában

Shannen Doherty és a 7-es sorsszám: kívül báj, belül zabolátlan erő

A számmisztikában a 7-es sorsszám a befelé fordulás, a belső út, az önvizsgálat, a spirituális mélységek megélésének száma. Csakhogy ennek az energiának van egy árnyékosabb oldala is: a 7-es emberek gyakran olyan magányos harcosok, akik nehezen engednek közel másokat, erősen ragaszkodnak a saját igazukhoz és sokszor csak komoly próbatételek árán képesek eljutni önmaguk legmélyebb megértéséhez.

Shannen Doherty életében ez az ambivalencia már fiatalon megmutatkozott. A nézők egy bájos, törékeny, szép barna lányt láttak benne, a valóságban azonban egy rendkívül akaratos, öntörvényű, nehezen irányítható nő volt, aki nem viselte jól a korlátokat – és különösen rosszul reagált arra, ha kontrollálni próbálták.

Ez a belső erő tette őt különlegessé és karizmatikussá, ugyanakkor ez sodorta újra meg újra súlyos külső- belső konfliktusokba is.

Így került rivaldafénybe Shannen Doherty

Shannen már gyerekszínészként feltűnt a televízióban, de az igazi áttörést a Beverly Hills 90210 hozta meg számára, amelyben Brenda Walsh szerepét alakította. A karaktere érzékeny, szenvedélyes és lázadó volt – és ez a személyiség bizonyos szempontból meglepően közel állt a saját természetéhez is.