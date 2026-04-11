Nem kell papír a boldogsághoz, és ezt Hollywoodban is tudják – Sztárpárok, akik sosem házasodtak össze

„Nincs szükségünk papírra!” – Hányszor hallottad már az ismerősi és baráti körödben ezt a kijelentést? Van, akiből csak az elköteleződés hiánya beszél, mások a megfelelő pillanatra várnak, és akadnak, akik komolyan úgy érzik, hogy anyakönyvvezető nélkül is összetartoznak. És velük értenek egyet a következő hollywoodi sztárpárok is. Lássuk, kik ők!

A sztárpár, aki az eljegyzésen már régen túl van: Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham

A modell és az akciósztár kapcsolata már több mint egy évtizede tart. Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham már eljegyezték egymást, de az esküvő még mindig várat magára. Két gyermekükkel teljes és boldog életet élnek, és ők a bizonyítékai annak, hogy a jó kapcsolat nem a papíron múlik.

Winona Ryder és Scott Mackinlay Hahn sem küzd a papírért

A visszafogott Winona Ryder híres arról, hogy igyekszik távol tartani magánéletét a reflektorfénytől. Divattervező párjával, Scott Mackinlay Hahnnal már több mint egy évtizede együtt vannak, és láthatóan nem érzik szükségét, hogy hivatalosan is összekössék életüket. Winona korábban elárulta: számára a hosszú, harmonikus kapcsolat sokkal fontosabb, mint egy hivatalos ceremónia.

Goldie Hawn és KurtRussel sztárpárként is igazi legenda

Ha Hollywood egyik legendás „nem házas” párját kellene megnevezni, szinte biztosan Kurt Russell és Goldie Hawn jutna mindenki eszébe. Több mint negyven éve alkotnak egy párt, gyermeket és unokát nevelnek, és kapcsolatuk ma is példaértékű. Goldie Hawn többször elmondta: talán éppen azért működik ilyen jól a szerelmük, mert soha nem érezték kötelezőnek a házasságot.

Enrique Iglesias és Anna Kournikova: két és fél évtized, négy gyerek

Amikor arról kérdezik Enrique Iglesiast és Anna Kournikovát, hogy mikor lesz az esküvő, a sztárpár rendszeresen hangsúlyozza, hogy kapcsolatuk erős és kiegyensúlyozott. Az énekes és a sportoló 25 éve alkot egy párt, ez idő alatt négy gyermekük született. Elsősorban rájuk koncentrálnak, nem pedig egy lagzi megszervezésére.

