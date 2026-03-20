Ismét válságba került Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones házassága – ez állhat a háttérben

válás Catherine Zeta-Jones Michael Douglas válság
Rideg Léna
2026.03.20.
Hollywood egyik legismertebb sztárpárja ismét nehéz időszakon mehet keresztül. A bennfentesek szerint Michael Douglas egyre inkább úgy érzi, magára marad a házasságában, miközben felesége továbbra is teljes lendülettel éli pezsgő társasági életét.

Egyre több jel utal arra, hogy komoly feszültségek alakultak ki Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 25 éve tartó házasságában. A legfrissebb értesülések szerint a pár életmódja és eltérő ritmusa olyan távolságot teremtett köztük, amely akár újabb különváláshoz is vezethet.

Újabb kihívások előtt áll Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones házassága.
 Forrás: Getty Images Europe
  • Egyre nagyobb a távolság Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones között
  • Az eltérő életstílus komoly feszültséget okozhat a házasságukban
  • Az „üres fészek” időszaka felerősítette a problémákat
  • A színész háttérbe szorítva érezheti magát
  • A múltbeli különválás árnyéka ismét felbukkanhat

Az eltérő életstílus próbára teheti Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas házasságát

A 56 éves színésznő az utóbbi időben egyre aktívabb társasági életet él New Yorkban, míg férje, a 81 éves Michael Douglas jóval visszafogottabb tempót diktál. Catherine Zeta-Jones korábban maga is elismerte, hogy Los Angeles sosem állt közel hozzájuk, és hosszú ideje inkább a keleti parton rendezték be közös életüket. Itt azonban a színésznő rendszeresen jelen van üzleti és művészeti eseményeken, míg férje egyre inkább háttérbe szorul.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy gyermekeik, a 25 éves Dylan és a 22 éves Carys már kirepültek a családi fészekből. A bennfentesek szerint az úgynevezett „üres fészek” időszaka felerősítette a köztük lévő különbségeket, és olyan, mintha külön életet élnének.

„Michael mindig is támogatta Catherine-t, és fontos számára, hogy a felesége boldog legyen. Soha nem akarná visszafogni vagy bűntudatot kelteni benne” – mondta egy forrás. „Ugyanakkor számára nem könnyű megélni, hogy Catherine ennyire pörgős életet él, miközben ő már nem tudja tartani ezt a tempót.”

A színész állítólag egyre inkább úgy érzi, háttérbe szorult a kapcsolatukban. A bennfentes szerint ez különösen nehéz számára, hiszen egész életében a figyelem középpontjában állt, most viszont egy csendesebb életszakaszhoz kell alkalmazkodnia.

Visszatérhetnek a régi problémák a hollywoodi álompár életében

Felmerült az is, hogy a helyzet javulhatna, ha visszaköltöznének a nyugati partra. Los Angelesben a színész továbbra is pezsgő társasági életet élhetne, és az aktív kikapcsolódásra – például a golfozásra – is több lehetősége adódna.

A források szerint azonban a legnagyobb problémát nem a földrajzi távolság, hanem az életstílusbeli különbségek jelentik. 

Miközben Zeta-Jones továbbra is teljes lendülettel éli mindennapjait, Douglas egyre inkább megérzi a köztük növekvő érzelmi távolságot. A pár korábban már átélt egy különválást, így sokan attól tartanak, hogy a múlt árnyai ismét utolérhetik őket. Bár egyik fél sem erősítette meg a válság hírét, a bennfentesek szerint a helyzet egyértelműen feszült, és kérdéses, sikerül-e újra megtalálniuk az egyensúlyt – írja a Radar Online.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Beteljesülés a díjátadón: 4 színészpár, akik kéz a kézben vették át az Oscar-díjat

Az Oscar-díjra túlzás nélkül minden színész vágyik titkon. Arra pedig, hogy egy sztárpár mindkét tagja bezsebelje az arany szobrocskát, igen csekély az esély.

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones az Antarktiszon vakációznak – ritka családi fotót tettek közzé

Különleges családi fotót tett közzé az Instagramon Michael Douglas, aki feleségével, Catherine Zeta-Jonesszal és két közös gyermekükkel utazott az Antarktiszra. A híres család egy hajó fedélzetén pózol.

Megható, sosem látott családi fotókkal köszöntötte fel Bruce Willist Demi Moore − Képeken a színész és unokája

Az Instagramon is boldog születésnapot kívánt Demi Moore egykori férjének. A 71 éves Bruce Willist a színésznő olyan képekkel köszöntötte fel, ahol unokájával, Louettával látható.

 

