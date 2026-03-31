Mindenki Kylie Jenner és Timothée Chalamet titokzatos fotóiról beszél: itt pihen a sztárpár

Nyaralós fotók borzolták a kedélyeket a közösségi médiában: Kylie Jenner és Timothée Chalamet külön-külön osztottak meg képeket, amelyek alapján szinte biztosra vehető, hogy együtt pihennek egy trópusi helyszínen.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner nyaralós képei felrobbantották az internetet.

Forrás: Getty Images

Külön posztok, külön nyaralás: itt nyaral Timothée Chalamet és Kylie Jenner

Bár közös felvételt egyikük sem tett közzé, a háttér, a hangulat és a részletek alapján egyértelmű, hogy Kylie Jenner és Timothée Chalamet ugyanazon a tengerparton töltik az időt. Kylie egy látványos fotósorozattal jelentkezett, amelyen felszabadultan élvezi a napsütést. Nem csoda, hogy a kétgyermekes édesanya bikinis képei rövid idő alatt hatalmas figyelmet kaptak: a lapozható poszt már most több mint 2 millió lájknál jár – szúrta ki a Page Six.

A Golden Globe-díjas Timothée Chalamet ritkán posztol, most azonban kivételt tett: ő is több képet osztott meg a nyaralásról. Az egyik felvételen a tengerparton látható, egy másikon pedig édesapja, Marc Chalamet társaságában pózol a kamerának.

A színész neve az elmúlt hetekben egy kisebb botrány kapcsán is felmerült, miután kritikus megjegyzést tett az operával és a balettel kapcsolatban. Úgy tűnik azonban, hogy a történet már lecsengett, és Timothée most inkább a pihenésre koncentrál.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet 3 éve alkot egy párt

A pár több mint három éve alkot egy párt: kapcsolatuk 2023-ban kezdődött, és kezdetben igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól. Azóta azonban egyre gyakrabban jelennek meg együtt rangos eseményeken, így a rajongók számára sem kérdés, hogy komolyra fordult a románc.

Jenner korábban Travis Scott párja volt, akivel két közös gyermekük született: Stormi 2018-ban, Aire pedig 2022-ben. A szakítás után nem sokkal kezdett randizni Chalamet-val. A színész korábban Lily-Rose Depppel alkotott egy párt, akivel egy filmforgatáson ismerkedett meg, és éveken át együtt is voltak.

A mostani fotók alapján úgy tűnik, Jenner és Chalamet kapcsolata stabilabb, mint valaha – még ha ezt továbbra is inkább finom utalásokkal, mintsem közös posztokkal teszik egyértelművé.