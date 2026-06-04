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tragédia

Rejtélyes körülmények között vesztette életét a népszerű sorozatsztár

tragédia sorozatsztár gyász öngyilkosság
Komáromi Bence
2026.06.04.
Megrázó híreket kaptunk! Tragikusan fiatalon, mindössze 42 évesen elhunyt Matt Brown. A sorozatsztár holttestére egy washingtoni folyóban találtak rá.
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Gyászba borult a világ. 42 éves korában elhunyt Matt Brown, Az alaszkai vadon gyermekei című sorozat sztárja. Holttestét a testvére, Noah találta meg egy washingtoni folyóban. 

42 éves korában meghalt Matt Brown, Az alaszkai vadon gyermekei című sorozat sztárja
42 éves korában meghalt Matt Brown, Az alaszkai vadon gyermekei című sorozat sztárja
Forrás: Getty Images North America

Matt Brown drogfüggő volt és elidegenedett a családjától

Az alaszkai vadon gyermekei a Brown család életét követte nyomon Alaszkában. A családtagok a vadonban, a civilizációtól teljesen elzárva élték életüket. Számukra az önfenntartás nem hobbi volt, hanem a túléléshez szükséges képesség. A róluk készül dokumentum-sorozat azonban világhírűvé és gazdaggá tette őket. Néhány családtag nem tudta, hogyan kellene beilleszkednie a társadalomba, vagy hogyan kellene bánnia a pénzzel. A legrosszabb helyzetbe Matt Brown került, aki a 7 gyermek közül a legidősebb volt. A férfi a forgatások végeztével összeveszett a családjával, majd drogfüggő lett és az utóbbi években teljesen elidegenedett a rokonaitól. Egyetlen emberrel tartotta csak a kapcsolatot, az öccsével Noah-val, aki vele volt akkor is, amikor Matt belezuhant egy washingtoni folyóba.

A People jelentése szerint Matt Brown május 30-án egy washingtoni folyó partján sétált, és hirtelen belezuhant a vízbe. A holttestét végül a saját testvére húzta ki a folyóból, ám már nem tudta újraéleszteni. Később a halottkém megállapította, hogy a tragédiát nem baleset okozta. A rendőrség közleménye szerint Matt Brown öngyilkosságot követett el.

Matt Brown halálát a legfiatalabb öccse, Bear Brown is megerősítette, aki szomorú videót posztolt a tragédia után:

„Úgy tűnik, hogy önként vetett véget az életének. Nyilvánvalóan a halottkémnek, meg a nyomozóknak még sok dolgot kell megvizsgálniuk, de az már hivatalos, hogy az ő holttestét találták meg a vízben. Rádásul Noah is ott volt a helyszínen, ő segített Mattet kihúzni a vízből. Ő azonosította a holttestét" – hallható a felvételen. 

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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