Rejtélyes körülmények között vesztette életét a népszerű sorozatsztár

Gyászba borult a világ. 42 éves korában elhunyt Matt Brown, Az alaszkai vadon gyermekei című sorozat sztárja. Holttestét a testvére, Noah találta meg egy washingtoni folyóban.

42 éves korában meghalt Matt Brown, Az alaszkai vadon gyermekei című sorozat sztárja

Forrás: Getty Images North America

Matt Brown drogfüggő volt és elidegenedett a családjától

Az alaszkai vadon gyermekei a Brown család életét követte nyomon Alaszkában. A családtagok a vadonban, a civilizációtól teljesen elzárva élték életüket. Számukra az önfenntartás nem hobbi volt, hanem a túléléshez szükséges képesség. A róluk készül dokumentum-sorozat azonban világhírűvé és gazdaggá tette őket. Néhány családtag nem tudta, hogyan kellene beilleszkednie a társadalomba, vagy hogyan kellene bánnia a pénzzel. A legrosszabb helyzetbe Matt Brown került, aki a 7 gyermek közül a legidősebb volt. A férfi a forgatások végeztével összeveszett a családjával, majd drogfüggő lett és az utóbbi években teljesen elidegenedett a rokonaitól. Egyetlen emberrel tartotta csak a kapcsolatot, az öccsével Noah-val, aki vele volt akkor is, amikor Matt belezuhant egy washingtoni folyóba.

A People jelentése szerint Matt Brown május 30-án egy washingtoni folyó partján sétált, és hirtelen belezuhant a vízbe. A holttestét végül a saját testvére húzta ki a folyóból, ám már nem tudta újraéleszteni. Később a halottkém megállapította, hogy a tragédiát nem baleset okozta. A rendőrség közleménye szerint Matt Brown öngyilkosságot követett el.

Matt Brown halálát a legfiatalabb öccse, Bear Brown is megerősítette, aki szomorú videót posztolt a tragédia után:

„Úgy tűnik, hogy önként vetett véget az életének. Nyilvánvalóan a halottkémnek, meg a nyomozóknak még sok dolgot kell megvizsgálniuk, de az már hivatalos, hogy az ő holttestét találták meg a vízben. Rádásul Noah is ott volt a helyszínen, ő segített Mattet kihúzni a vízből. Ő azonosította a holttestét" – hallható a felvételen.

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