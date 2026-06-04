Michael Schumacher állapotáról is szó esett egy súlyos bírósági ügyben: ez derült ki a legendáról

Michael Schumacher 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet a Francia-Alpokban. A balesetben agysérülést szenvedett, azóta felesége, Corinna Schumacher és egy egészségügyi szakemberekből álló, éjjel-nappal mellette dolgozó csapat gondoskodik róla.

Michael Schumacher 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet

Forrás: Bongarts

Ennek a csapatnak volt tagja az az ápolónő is, akinek most a pere zajlik. A nő azt állítja, hogy 2019-ben, a Schumacher család svájci otthonában tartott koktélpartin eszméletlen állapotban szexuális erőszak áldozata lett. A vádlottat tavaly év végén Joey Mawsonként azonosították. Az ausztrál versenypilóta korábban Schumacher fiának, Mick Schumachernek volt a barátja, 2023-ban pedig doppingügy miatt három évre eltiltották. A 30 éves férfi tagadja az ellene felhozott vádakat, és azt állítja, hogy a nővel történt szexuális kapcsolat kölcsönös beleegyezésen alapult.

Michael Schumacher ápolni nem volt egyszerű feladat

A június 2-án, a tárgyaláson az ápoló ügyvédje arról beszélt, milyen rendkívüli terhet jelentett a Schumacher családnál végzett munka. A nő később, egy az ügytől független incidens miatt veszítette el az állását.

„Ez egy rendkívül kimerítő munka, mind fizikailag, mind érzelmileg” – mondta az ügyvéd a bíróságon.

Hozzátette, hogy Michael Schumacher tragikus síbalesete óriási hatással volt mindazokra, akik a közvetlen környezetében éltek.

„Ehhez jött még a családot körülvevő hallgatás. Ez a kérés érthető. De az alkalmazottak számára, akiknek még a barátaikkal sem szabad beszélniük a mindennapi életükről, hatalmas a nyomás” – fogalmazott.

Az ügyvéd szerint az ápoló nagyon komolyan vette a feladatát, és a legnehezebb helyzetekben is helytállt: „Azért mondom ezt, mert ez mutatja, milyen odaadással végezte a munkáját. A legnehezebb feladatokat bízták rá.”

Az ügyvéd a bíróságon azt is hangsúlyozta, hogy Michael Schumacher otthonában dolgozni nem olyan volt, mint egy kórházi ápolói munka.

„Ez nem egy hétköznapi állás. Számtalan cikk szól arról, hogy mi történhet ebben a házban, és hogyan lehet a bajnok. Ez egy próbatétel, hatalmas nyomás, amit tökéletesen, kifogástalanul kezelt az ügyfelem” - mondta. Azt is hozzátette: „Maga a Schumacher család is azt mondja, hogy a munkája hibátlan volt.”