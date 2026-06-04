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forgatás

Selena Gomez új hajszíne mindenkit megdöbbentett: ilyen merész még sosem volt − FOTÓ

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Ilyen még nem volt! A rajongók csak kapkodják a fejüket Selena Gomez legújabb fotói láttán. Az új hajszín teljesen megváltoztatta a megjelenését. De valódi?
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Selena Gomez ismét gondoskodott arról, hogy sokkolja a rajongóit. Az énekes-színésznő jelenleg Londonban dolgozik a „Gyilkos a házban” következő évadán, ám a forgatásról megosztott legfrissebb képei nem a sorozat miatt kerültek a figyelem középpontjába.

Selena Gomez mindenkit meglepett az új frizurájával
Selena Gomez mindenkit meglepett az új frizurájával. 
Forrás: Penske Media/Getty Images

A vörös az új dögös? Selena Gomez új hajjal jelentkezett

  • Selena Gomez vörös hajjal mutatkozott az Gyilkos a házban forgatásáról.
  • Az új frizura éles kontrasztot alkot a sztár megszokott barna hajával.
  • A rajongók imádják a merész átalakulást, még akkor is, ha valószínűleg csak egy parókáról van szó.

Selena ugyanis egy egészen szokatlan frizurával jelentkezett be: rézvörös, göndör, vállig érő hajjal pózolt az Instagram-oldalán. A látvány annyira eltér megszokott megjelenésétől, hogy sok rajongó első pillantásra alig ismerte fel. 

A bejegyzés alatt gyorsan záporozni kezdtek a lelkes kommentek. Többen azt írták, hogy a vörös haj kifejezetten jól áll Gomeznek, mások pedig azt találgatták, vajon valódi hajfestésről vagy csupán egy szerep kedvéért viselt parókáról van-e szó. 

A démoni, vörös haj. 
Forrás: instagram@selenagomez

A legvalószínűbb forgatókönyv egyébként az utóbbi, hiszen a színésznő korábban olyan kulisszák mögötti fotókat is megosztott, amelyeken még a megszokott sötétbarna hajával látható. Ez azonban egyáltalán nem csökkentette a rajongók lelkesedését.

Valójában nem ez az első alkalom, hogy Selena ideiglenes hajátalakítással kísérletezik. Tavaly például egy frufrut próbált ki egy paróka segítségével, ám akkor viccesen megjegyezte, hogy a valódi vágást valószínűleg hamar megbánná. A mostani vörös haj azonban olyan pozitív fogadtatást kapott, hogy sokan már most azt remélik, egyszer tartósan is bevállalja ezt az igazán tüzes árnyalatot a színésznő. 

A rajongók szerint ez a szín is tökéletes Selena Gomeznek. 
Forrás: instagram@selenagomez

Gyillkos a házban 6. évad

Annyit már tudunk a nagy sikerű sorozatról, hogy most a New York-i kavalkád helyett Londonba indul majd a kedvenc nyomozó csoportunk egy újabb ügyet felgöngyölíteni, de arról még nincs pontos információ, hogy mikor kerül sor a premierre. 

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