Szakított milliárdos párjával a világhírű énekesnő: másfél évig voltak együtt

Camila Cabello és Henry Junior Chalhoub románcáról először 2024 végén kezdtek pletykálni, először egy divateseményen látták őket Szaúd-Arábiában. Egyelőre nem tudni, mi vezetett a kapcsolat végéhez.

Camila Cabello és Henry Junior Chalhoub szakítottak

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Camila Cabello dalban dolgozza fel a traumákat

Henry Junior Chalhoub libanoni üzletember, családja pedig a luxusdivat világában ismert Chalhoub Group tulajdonosa. A családi vagyont nagyjából 1,2 milliárd dollárra becsülik. A kapcsolatuk alatt Camila és Henry több luxusutazáson is részt vettek. A párost romantikus nyaralásokon látták többek között St. Barts-on és Ibizán is, sokan úgy gondolták, komolyra fordult köztük a románc - írja a TMZ.

Camila Cabello rajongói jól tudják, hogy az énekesnő életének nagy érzelmi fordulatai a zenéjében is visszaköszönnek. Könnyen lehet, hogy ezt az időszakot is dalba önti.

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