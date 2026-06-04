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mentőszolgálat

Életmentés Budapesten: egy gazdi és két tacskója kaptak második esélyt a sorstól

mentőszolgálat életmentés füstmérgezés
Komáromi Bence
2026.06.04.
Egy füsttel teli lakáshoz riasztották a hét elején a Józsefvárosi Mentőállomás munkatársait. A helyszínre érve derült ki, hogy egy ember és két házi kedvence került életveszélyes helyzetbe. A mentősök nem teketóriáztak: oxigénmaszkot helyeztek emberre és állatra is. Mutatjuk az életmentés részleteit!
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Nem mindennapi életmentés zajlott le a hét elején Budapesten. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai egy bajbajutott ember segítségére siettek egy józsefvárosi lakáshoz, azonban nem egyedül találtak rá: ott volt mellette két hűséges kutyája is, akik egy tapodtad sem mozdultak el a gazdájuk mellől, még a legkritikusabb pillanatokban sem.

Az akció sikerrel zárult: az egyik kimentett négylábú már boldogan pózolt a mentőautóban az életmentés után
Az akció sikerrel zárult: az egyik kimentett négylábú már boldogan pózolt a mentőautóban az életmentés után
Forrás: OMSZ Józsefváros Mentőállomás

Életmentés Józsefvárosban: egy gazdi és két kutyája szenvedett füstmérgezést 

Az OMSZ Józsefváros Mentőállomás a hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a hét elején egy háromtagú család került életveszélyes helyzetbe: egy VIII. kerületi lakás füsttel telítődött, egy ember, és a két kutyája tartózkodott az ingatlanban. A gazdinak még volt annyi lélekjelenléte, hogy értesítse a mentőszolgálatot, ők pedig néhány perc múlva már a helyszínen vették kezelésbe a csapatot.

Egy füsttel telítődött budapesti otthonból érkezett a segélykérés, ahol nemcsak a gazda, hanem két kutyája is füstmérgezést szenvedhetett. A helyszínen megkezdődött az oxigén adagolása a gazdának és a két négylábú családtagnak is. Miközben a szakemberek dolgoztak, a kutyák szinte végig a gazdájuk közelében maradtak. Talán nem értették pontosan, mi történt, de érezték, hogy valami nincs rendben. Az oxigénterápia hatására állapotuk fokozatosan javult, a tekintetek újra élettel teltek meg. A füst és a félelem lassan háttérbe szorult, helyét pedig átvette a megkönnyebbülés" – olvasható az OMSZ bejegyzésében.

A józsefvárosi füstmérgezés után készült képeket és a teljes bejegyzést itt tudjátok megtekinteni:

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