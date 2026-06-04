Friss fotókon az ötéves Lilibet hercegnő: így köszöntötte fel kislányát Meghan Markle

Szinte hihetetlen, de a kis Lilibet az ötödik születésnapját ünnepli. Ahogy már a királyi családnál megszokhattuk, a büszke szülők most is friss fotón mutatták meg az ünnepeltet. Így tett Meghan Markle is, csodás képekkel örvendeztette meg a követőit.

Lilibet hercegnő ötéves lett

Forrás: Instagram

Így köszöntötte Meghan Markle Lilibet hercegnőt az ötödik születésnapján

„Álmaink kislánya! Boldog 5. születésnapot, Lili!" - írta Harry herceg felesége friss képekhez.

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