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Friss fotókon az ötéves Lilibet hercegnő: így köszöntötte fel kislányát Meghan Markle

brit királyi család Meghan Markle Lilibet Diana
Horváth Angéla
2026.06.04.
Június 4-én ünnepli ötödik születésnapját Lilibet hercegnő, Meghan Markle és Harry herceg második gyermeke. A jeles napon az édesanyja friss fotókon mutatta meg a kislányt.
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Szinte hihetetlen, de a kis Lilibet az ötödik születésnapját ünnepli. Ahogy már a királyi családnál megszokhattuk, a büszke szülők most is friss fotón mutatták meg az ünnepeltet. Így tett Meghan Markle is, csodás képekkel örvendeztette meg a követőit. 

Lilibet hercegnő ötéves lett
Lilibet hercegnő ötéves lett
Forrás: Instagram

Így köszöntötte Meghan Markle Lilibet hercegnőt az ötödik születésnapján

„Álmaink kislánya! Boldog 5. születésnapot, Lili!" - írta Harry herceg felesége friss képekhez. 

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