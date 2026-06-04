Friss fotókon az ötéves Lilibet hercegnő: így köszöntötte fel kislányát Meghan Markle

Június 4-én ünnepli ötödik születésnapját Lilibet hercegnő, Meghan Markle és Harry herceg második gyermeke. A jeles napon az édesanyja friss fotókon mutatta meg a kislányt.
Szinte hihetetlen, de a kis Lilibet az ötödik születésnapját ünnepli. Ahogy már a királyi családnál megszokhattuk, a büszke szülők most is friss fotón mutatták meg az ünnepeltet. Így tett Meghan Markle is, csodás képekkel örvendeztette meg a követőit.
Így köszöntötte Meghan Markle Lilibet hercegnőt az ötödik születésnapján
„Álmaink kislánya! Boldog 5. születésnapot, Lili!" - írta Harry herceg felesége friss képekhez.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!