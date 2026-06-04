Folytatást kap a Netflix történelmének legnézettebb filmje

Úgy tűnik, a Netflixnél van egy egyszerű szabály. Ami működik, abból jöhet még több. Ennek legújabb bizonyítéka, hogy hivatalosan is bejelentették az Ismeretlen támadók (War Machine) folytatását, miután a sci-fi elemekkel felturbózott katonai akciófilm az egyik legnézettebb produkcióvá vált a platform történelmében.

Hamarosan érkezik az Ismeretlen támadók folytatása a Netflixre.

Forrás: Northfoto

139 millió néző után nincs megállás: folytatódik a Netflix sci-fi akciósikere, az Ismeretlen támadók A Netflix folytatást készít a hatalmas sikert aratott Ismeretlen támadók című filmhez.

Patrick Hughes rendező visszatér, és a forgatókönyvön is dolgozik.

Egyelőre nem tudni, Alan Ritchson benne lesz-e a folytatásban.

Az első részben Alan Ritchson alakította a keménykötésű törzsőrmestert, aki egy szimulált katonai küldetés során egy természetfeletti, rendkívül veszélyes gyilkológéppel találja szemben magát. A film nem vált egyöntetű kritikusi kedvenccé, de a nézőket ez láthatóan nem zavarta különösebben. Az Ismeretlen támadók ugyanis március végi premierje óta elképesztő, 139 milliós nézettséget produkált, amivel bekerült a Netflix minden idők legnépszerűbb eredeti filmjei közé.

A folytatás rendezői székébe ismét Patrick Hughes ülhet, aki nemcsak irányítja majd a produkciót, hanem James Beauforttal közösen a forgatókönyvet is jegyzi. A produceri csapatban több visszatérő név is helyet kap, így a stúdió egyértelműen ugyanarra a sikerreceptre épít, amely az első részt világszerte népszerűvé tette.

Arról egyelőre nem érkezett még információ, hogy pontosan miről szól majd a második rész. Az viszont sokatmondó, hogy az első film nyitva hagyott néhány fontos kérdést, így bőven van lehetőség a történet folytatására. Az sem biztos még, hogy Alan Ritchson visszatér-e főszereplőként, bár a rajongók alighanem nehezen tudnák elképzelni a franchise-t nélküle.

Egyébként a színész az utóbbi években igazi akciósztárrá nőtte ki magát, elsősorban a Reacher sorozatnak köszönhetően. Ha pedig a Netflix számításai ismét bejönnek, a Ismeretlen támadók könnyen újabb sikeres filmes franchise-zá válhat. Szóval a filmipar még korántsem végzett a katonákkal és a halálos gépekkel.