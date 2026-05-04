„Békésen elaludt a kutyájával az oldalán" - Meghalt a világhírű rockbanda énekese

Elfogytak a szavak. Elhunyt Alex Ligertwood a Santana rockegyüttes énekese. A zenész halálának hírét a lányai osztották meg a közösségi médiában. Beszámoltak arról is, hogy az édesapjuk nem szenvedett, békés körülmények között, a kutyájával az oldalán hajtotta örök álomra a fejét.

Carlos Santana és Alex Ligertwood a Santana rockbanda 1979-es fellépésén

Forrás: Redferns

Alex Ligertwood halála A zenész május elején veszítette életét.

Halálának hírét a lányai erősítették meg a közösségi médiában.

Beszámolójuk szerint Alex békés körülmények között, a családjai körében hunyt el.

Az énekes halála váratlanul érte a rajongókat, ugyanis a Santana zenekar sztárja még pár héttel korábban is koncertezett.

Alex Ligertwood kutyája egy pillanatra sem mozdult el a gazdája mellől

A család közleményéből kiderült, hogy az énekes az utolsó heteiben is aktívan koncertezett, annak ellenére is, hogy titokban egészségügyi gondokkal küzdött.

„Alexet oly sokan szerették. Akik ismerték, imádták őt. Mindenkit megérintett a hangjával. Teljes szívével és lelkével énekelt. Hálásak vagyunk azért, hogy élete végéig zenélhetett. Úgy mehetett el, ahogy mindig is szerette volna, a saját feltételei szerint. Néhány héttel az utolsó koncertje után békésen elaludt Bobo kutyájával az oldalán" – olvasható a közleményben. A Page Six információ szerint Alex az elmúlt években Santa Monicában élt és rendszeresen járt kezelésekre a helyi kórházba. Az azonban nem derült ki, hogy mi okozta a világsztár halálát.

Alex Ligertwood kedvenc dalával a Hold On-nal búcsúzunk a most elhunyt zenésztől:

