„Békésen elaludt a kutyájával az oldalán" - Meghalt a világhírű rockbanda énekese

Komáromi Bence
2026.05.04.
Gyászba borult a világ. Életének 79. életévében elhunyt a világhírű Santana rockegyüttes énekese, Alex Ligertwood. A Carlos Santana által alapított banda zenészét álmában érte a halál.

Elfogytak a szavak. Elhunyt Alex Ligertwood a Santana rockegyüttes énekese. A zenész halálának hírét a lányai osztották meg a közösségi médiában. Beszámoltak arról is, hogy az édesapjuk nem szenvedett, békés körülmények között, a kutyájával az oldalán hajtotta örök álomra a fejét.

Carlos Santana és Alex Ligertwood a Santana rockbanda 1979-es fellépésén
Forrás: Redferns

Alex Ligertwood halála

  • A zenész május elején veszítette életét.
  • Halálának hírét a lányai erősítették meg a közösségi médiában.
  • Beszámolójuk szerint Alex békés körülmények között, a családjai körében hunyt el.
  • Az énekes halála váratlanul érte a rajongókat, ugyanis a Santana zenekar sztárja még pár héttel korábban is koncertezett.

Alex Ligertwood kutyája egy pillanatra sem mozdult el a gazdája mellől

A család közleményéből kiderült, hogy az énekes az utolsó heteiben is aktívan koncertezett, annak ellenére is, hogy titokban egészségügyi gondokkal küzdött.

„Alexet oly sokan szerették. Akik ismerték, imádták őt. Mindenkit megérintett a hangjával. Teljes szívével és lelkével énekelt. Hálásak vagyunk azért, hogy élete végéig zenélhetett. Úgy mehetett el, ahogy mindig is szerette volna, a saját feltételei szerint. Néhány héttel az utolsó koncertje után békésen elaludt Bobo kutyájával az oldalán" – olvasható a közleményben. A Page Six információ szerint Alex az elmúlt években Santa Monicában élt és rendszeresen járt kezelésekre a helyi kórházba. Az azonban nem derült ki, hogy mi okozta a világsztár halálát.

Alex Ligertwood kedvenc dalával a Hold On-nal búcsúzunk a most elhunyt zenésztől:

