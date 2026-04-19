Elhunyt a Bíbor folyók színésznője: Nadia Farèsre egy medencében találtak rá eszméletlenül

57 éves korában elhunyt Nadia Farès. A Bíbor folyók című film színésznője kevesebb mint egy héttel azután veszítette el a világ, hogy eszméletlen állapotban húzták ki egy párizsi úszómedencéből.

Nadia Farès 57 éves korában hunyt el

Eszméletlenül találták meg egy párizsi medencében

Egy héten át küzdöttek az életéért

Lánya megható üzenetben búcsúzott tőle

Korábban három szívműtéten és egy agyműtéten is átesett

A Bíbor folyók tette világhírűvé

A színésznőt múlt vasárnap, április 11-én találták meg egy magánedzőterem medencéjében. A Le Monde értesülései szerint szívrohamot kapott, majd kómába esett. Állapota ezt követően sem javult, és április 17-én, pénteken a párizsi Pitié-Salpêtrière Kórházban elhunyt.

Halálhírét családja erősítette meg. Lányai, Cylia és Shana Chasman közös közleményben búcsúztak édesanyjuktól az AFP hírügynökségen keresztül. Mint írták, Franciaország egy kiemelkedő művészt veszített el, ők azonban mindenekelőtt az édesanyjukat gyászolják. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, ugyanakkor egyelőre nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

A tragédiát követően Nadia Farès idősebb lánya, Cylia szombaton az Instagramon osztott meg megható sorokat. Azt írta, édesanyja elvesztését soha nem fogja tudni feldolgozni, és rendkívül hálás azért, hogy az utóbbi hónapokban még közelebb kerülhettek egymáshoz. Úgy fogalmazott: édesanyja nemcsak példaképe, hanem legjobb barátja is volt, és minden sikerét vele osztotta meg először. Bejegyzésében arra is utalt, hogy a történtek rádöbbentették, milyen gyorsan megváltozhat az élet egyik napról a másikra.

Nadia Farès korábban is komoly egészségügyi problémákkal küzdött. 2007-ben agyműtéten esett át aneurizma miatt, amelyet akkoriban ketyegő időzített bombaként jellemzett. Élete során három szívműtéten is átesett.

A színésznő 1968-ban született a marokkói Marrákesben. Pályafutása során nemzetközi hírnevet szerzett, elsősorban Mathieu Kassovitz Bíbor folyók című filmjének köszönhetően, amely Jean-Christophe Grangé Bíbor folyók című regényéből készült. Később több hollywoodi produkcióban is feltűnt, köztük a 2007-es Viharriadóban, emellett számos francia filmben és sorozatban szerepelt.