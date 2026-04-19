Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 19., vasárnap Emma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

Elhunyt a Bíbor folyók színésznője: Nadia Farèsre egy medencében találtak rá eszméletlenül

tragédia megrázó halálhír Bíbor folyók halálhír
Rideg Léna
2026.04.19.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Bíbor folyók sztárja. Nadia Farès életéért egy héten át küzdöttek az orvosok, de az 57 éves színésznőt már nem tudták megmenteni. A háttérben súlyos egészségügyi problémák állhatnak.

57 éves korában elhunyt Nadia Farès. A Bíbor folyók című film színésznője kevesebb mint egy héttel azután veszítette el a világ, hogy eszméletlen állapotban húzták ki egy párizsi úszómedencéből.

Nadia Farès halála az egész világot megrázta.
Forrás: Getty Images Europe
  • Nadia Farès 57 éves korában hunyt el
  • Eszméletlenül találták meg egy párizsi medencében
  • Egy héten át küzdöttek az életéért
  • Lánya megható üzenetben búcsúzott tőle
  • Korábban három szívműtéten és egy agyműtéten is átesett
  • A Bíbor folyók tette világhírűvé

Nadia Farès egy héten át küzdött az életéért

A színésznőt múlt vasárnap, április 11-én találták meg egy magánedzőterem medencéjében. A Le Monde értesülései szerint szívrohamot kapott, majd kómába esett. Állapota ezt követően sem javult, és április 17-én, pénteken a párizsi Pitié-Salpêtrière Kórházban elhunyt.

Halálhírét családja erősítette meg. Lányai, Cylia és Shana Chasman közös közleményben búcsúztak édesanyjuktól az AFP hírügynökségen keresztül. Mint írták, Franciaország egy kiemelkedő művészt veszített el, ők azonban mindenekelőtt az édesanyjukat gyászolják. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, ugyanakkor egyelőre nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

A tragédiát követően Nadia Farès idősebb lánya, Cylia szombaton az Instagramon osztott meg megható sorokat. Azt írta, édesanyja elvesztését soha nem fogja tudni feldolgozni, és rendkívül hálás azért, hogy az utóbbi hónapokban még közelebb kerülhettek egymáshoz. Úgy fogalmazott: édesanyja nemcsak példaképe, hanem legjobb barátja is volt, és minden sikerét vele osztotta meg először. Bejegyzésében arra is utalt, hogy a történtek rádöbbentették, milyen gyorsan megváltozhat az élet egyik napról a másikra.

A színésznő komoly egészségügyi problémákkal küzdött

Nadia Farès korábban is komoly egészségügyi problémákkal küzdött. 2007-ben agyműtéten esett át aneurizma miatt, amelyet akkoriban ketyegő időzített bombaként jellemzett. Élete során három szívműtéten is átesett. 

A színésznő 1968-ban született a marokkói Marrákesben. Pályafutása során nemzetközi hírnevet szerzett, elsősorban Mathieu Kassovitz Bíbor folyók című filmjének köszönhetően, amely Jean-Christophe Grangé Bíbor folyók című regényéből készült. Később több hollywoodi produkcióban is feltűnt, köztük a 2007-es Viharriadóban, emellett számos francia filmben és sorozatban szerepelt.

Nadia Fares halála előtt új kihívásra készült: egy akció-vígjáték forgatását tervezte, amelyben nemcsak szerepelt volna, hanem rendezőként és forgatókönyvíróként is bemutatkozott volna még az idén. A projekt azonban már nem valósulhat meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Jennifer Aniston exe, Justin Theroux apa lett − Az első fotó a babáról

Megszületett a színész első gyermeke. Justin Theroux és felesége, Nicole Brydon Bloom az Instagramon tették közzé boldogságukat.

Végzetes éjszaka: így ölte meg Charlize Theron anyja az agresszív apját

A színésznő a minap egy interjúban idézte fel azt a szörnyű éjszakát, amikor anyja lelőtte az apját, miután az megpróbálta megölni őket. Charlize Theron szerint erről azért is fontos beszélni, hogy más, nehéz helyzetben lévő családok azt érezzék, nincsenek egyedül.

Pokolban él Christina Applegate − A szerettei már a legrosszabbra is felkészültek

Egyre aggasztóbb részletek kerülnek napvilágra a színésznő egészségi állapotáról. A szklerózis multiplexszel küzdő Christina Applegate ismerősei szerint a helyzet rosszabb lehet, mint azt korábban gondolták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
