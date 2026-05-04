Így néz ki Anna Nicole Smith 19 éves lánya: az egykori Playboy-modell vadságát örökölte – Fotó

Kísérteties a hasonlóság! Anna Nicole Smith lánya kilépett az árnyékból, és az új külseje láttán megállt a levegő.

Anna Nicole Smith lánya, a 19 éves Dannielynn Birkhead kilépett az árnyékból, és egy olyan vad külsővel sokkolta a rajongókat a Kentucky Derby előestéjén, amire senki sem számított. A tragikusan fiatalon elhunyt szőke ciklon lánya végre megtörte a csendet. 

Anna Nicole Smith lánya elképesztően hasonlít édesanyjára.
Anna Nicole Smith lánya nemcsak külsejét, de szellemiségét is örökölte

  • Anna Nicole Smith volt a '90-es évek egyik legmeghatározóbb szőke bombázója. 
  • A néhai Playboy-modell ismert volt vadóc, szabályokat feszegető és magabiztos személyiségéről.
  • Egyetlen lánya Dannielynn Brikhead idén töltötte 19. életévét, és elképesztően hasonlít édesanyjára.

A Kentucky Derby mindig is különleges helyet foglalt el a család szívében: Dannielynn édesapja, Larry Birkhead ugyanis éppen itt, ezen a neves eseményen ismerte meg a néhai Playboy-modellt még 2003-ban. Bár a lány születésekor hatalmas médiavihar dúlt az apaság körül – és kezdetben egy másik férfi neve szerepelt a születési anyakönyvi kivonatában –, a DNS-teszt végül igazolta Larry apaságát. A fotós azóta távol a reflektorfénytől, óvó szárnyai alatt nevelte fel lányát, aki mindössze öt hónapos volt, amikor édesanyját holtan találták egy floridai hotelszobában. 

Dannielynn most, 19 évesen azonban elérkezettnek látta az időt, hogy megmutassa: nemcsak arcvonásait, de lázadó természetét is a legendás Playboy-modelltől örökölte. A Barnstable Brown gálán debütált új, extrém külsejével: platinszőke, fekete végű "wolf" frizurával és egy földig érő, drámai fekete ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. 

Az egyetemista lány magabiztosan válaszolt a stílusát ért kritikákra is: 

Megtanultam önmagam lenni, és nem hagyom, hogy bármi megállítson" – nyilatkozta az Access Hollywoodnak. „Valaki azt mondta: 'Hé, nem hordhatnád így a hajad'. De kit érdekel? Én megteszem. Nem hagyom, hogy bárki megmondja, mit tegyek vagy ki legyek. Az élet rövid, és szerintem mindenki legyen az, aki lenni akar, bármi áron!" 

Úgy tűnik, Anna Nicole Smith öröksége nemcsak a szépségében, hanem ebben a megalkuvást nem tűrő, szabad szellemben él tovább lányában. 

