Mi lett vele? Így él most Az ördög Pradát visel jóképű Nate-je

Adrien Grenier, az Az ördög Pradát visel egykori sztárja hátat fordított Hollywoodnak. A színész egy texasi farmon él és meg sem fontolta, hogy visszatérjen a film második részben.

A 2006-os Az ördög Pradát visel film rajongói jól emlékezhetnek a Nate-re (Adrien Grenier), akit sokan kritizáltak amiatt, hogy nem támogatta Andy Sachs (Anne Hathaway) karrierjét. Az őt alakító színész nem tért vissza a második részre, és ma már egészen más életet él: Hollywood és a filmszerepek helyett a természetközeli, fenntartható életmódot választotta. 

Az ördög Pradát visel Nate-je hátat fordított Hollywoodnak.
Hollywoodtól a texasi farmig vezetett az Az ördög Pradát visel Nate-jének útja

Ahogy tudni is lehetett, Adrien Grenier nem tért vissza a már megjelenése előtt komoly kritikákat kapott Az ördög Pradát visel folytatásában, sőt, egy ideje tudatosan kerüli a reflektorfényt. A színész a hollywoodi életformát a Kintsugi Ranchre cserélte, amely egy 46 hektáros fenntartható farm és vadrezervátum a texasi Bastropban. 

A 49 Grenier  jelenleg a regeneratív mezőgazdaságra, a fenntarthatóságra és a környezettudatos életmódra fókuszál. Azt mondja, a Covid-járvány után váltott, amikor – saját megfogalmazása szerint – elhatározta, hogy visszatér az alapokhoz és nagyobb értéket tulajdonít a természet kínálta lehetőségeknek. Farmját egy holisztikus szemléletű miniközösségként írja le, ahol az emberek együtt élnek, közösen gazdálkodnak és megosztják egymással az élelmiszert.

Nagy nőfalóként ismerték

Korábban a színészt playboy életstílusáról ismerték, és több hollywoodi hírességgel is kapcsolatba hozták, köztük Isabel Lucas ausztrál színésznővel, Melissa Joan Harttal – a Sabrina, a tiniboszorkány sztárjával – és Ashley Greene-nel, az Alkonyat című filmsorozat szereplőjével, valamint Paris Hiltonnal is. 

Adrien Grenier és Paris Hilon.
Felesége megváltoztatta az életét

Saját bevallása szerint amikor megismerte Jordan Roemelle-t, elkezdte egészen más színben látni a világot. A pár 2022-ben házasodott össze Marokkóban, és két gyermekük született: Seiko és Evren. „Ő volt az első nő, akivel úgy éreztem, komoly kapcsolatunk is lehet. Mindig ösztönzött, hogy több és jobb legyek annál, ami vagyok” − idézi a Sun

