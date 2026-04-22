Komoly kritikát kapott Az ördög Pradát visel 2 − Még azelőtt megcsömörlesz tőle, mielőtt megnéznéd

Még hollywoodi léptékkel is hatalmas Az ördög Pradát visel 2 marketingkampánya. A kritikusok szerint magának a filmnek a reklámja is túl sok, a feltüntetett szponzorációk és együttműködések pedig egyenesen elterelik a figyelmet a lényegről.

Az ördög Pradát visel 2 világszerte uralja a reklámfelületeket.

2 világszerte uralja a reklámfelületeket. Kritikusok szerint a kampány túlzó és elvonja a figyelmet magáról a filmről.

A kritikusok szerint a marketingkampány túlzásának egyik legszembetűnőbb példája a New York-i JFK reptér nyolcas terminálja, ahol az utasok gyakorlatilag minden felületen a film reklámjaival találkoznak. A mozgójárdákat logók szegélyezik, a digitális kijelzőkön folyamatosan ismétlődnek az előzetesek, míg a mozgólépcsőket körbefutó hirdetések borítják.

Mindenhonnan Meryl Streep és Anne Hathaway néz vissza, ami a lapinformációk szerint a legnagyobb rajongók szerint is túlzás.

És ha ez nem lenne elég, a produkciónak annyi nemzetközi márka a partnere, hogy a kritikusok szerint ez azt az érzetet kelti, hogy a filmet „termékcsaládként, nem pedig alkotásként tálalják”. Egyes divattematikájú együttműködéseket kifejezetten negatívan értékeltek, „olcsónak, márkaidegennek és az eredeti film kifinomult esztétikájától elrugaszkodottnak” neveztek és voltak, akik odáig mentek, hogy kijelentették, ez nem méltó az eredeti filmhez.