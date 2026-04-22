Komoly kritikát kapott Az ördög Pradát visel 2 − Még azelőtt megcsömörlesz tőle, mielőtt megnéznéd

Nem kímélik a film 2. résznek marketingkampányát. Sokan úgy vélik, túl sok és túlzó a promotálása: ami elvonja a figyelmet arról, amire valóban kíváncsiak vagyunk, az Az ördög Pradát visel 2 FILMRŐL.

Még hollywoodi léptékkel is hatalmas Az ördög Pradát visel 2 marketingkampánya. A kritikusok szerint magának a filmnek a reklámja is túl sok, a feltüntetett szponzorációk és együttműködések pedig egyenesen elterelik a figyelmet a lényegről. 

A főszereplők Az ördög Pradát visel 2 New York-i bemutatóján.
  • Az ördög Pradát visel 2 világszerte uralja a reklámfelületeket.
  • Kritikusok szerint a kampány túlzó és elvonja a figyelmet magáról a filmről.
  • A JFK reptér tele van reklámokkal, túl sok a produkció márkaegyüttműködése. 
  • A nosztalgiafaktora épít? 

Az ördög Pradát visel 2: film helyett termék? 

A kritikusok szerint a marketingkampány túlzásának egyik legszembetűnőbb példája a New York-i JFK reptér nyolcas terminálja, ahol az utasok gyakorlatilag minden felületen a film reklámjaival találkoznak. A mozgójárdákat logók szegélyezik, a digitális kijelzőkön folyamatosan ismétlődnek az előzetesek, míg a mozgólépcsőket körbefutó hirdetések borítják. 

Mindenhonnan Meryl Streep és Anne Hathaway néz vissza, ami a lapinformációk szerint a legnagyobb rajongók szerint is túlzás. 

És ha ez nem lenne elég, a produkciónak annyi nemzetközi márka a partnere, hogy a kritikusok szerint ez azt az érzetet kelti, hogy a filmet „termékcsaládként, nem pedig alkotásként tálalják”. Egyes divattematikájú együttműködéseket kifejezetten negatívan értékeltek, „olcsónak, márkaidegennek és az eredeti film kifinomult esztétikájától elrugaszkodottnak” neveztek és voltak, akik odáig mentek, hogy kijelentették, ez nem méltó az eredeti filmhez. 

Így néztek ki Az ördög Pradát visel sztárjai 20 évvel ezelőtt és most

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, és Anne Hathaway
Tényleg jó lesz vagy a nosztalgiafaktor elviszi a hátán? 

Akár az utóbbira is nagy az esély, mivel a promóciós anyagok nagyrészt az eredeti Az ördög Pradát visel ikonikus elemeire építenek – idézetekre, karakterekre és vizuális motívumokra –, miközben a kritikusok szerint meglepően keveset árulnak el a folytatásról. A kampány így inkább a nosztalgiára épít, mintsem egy új történet bemutatására. Egy kritikus szerint ez a rengeteg túlzás egy, az „univerzumon belüli viccnek tűnik, amin maga az eredeti film biztosan gúnyolódott volna”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
