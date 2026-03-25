Úszni nem tudó főszereplő és influenszerek: forog az új Baywatch-sorozat, de már most botrány övezi a remake-et

A Baywatch újraélesztése már a forgatás első napjaiban heves vitákat váltott ki, a készítők azonban egyelőre nem hátrálnak meg: a szereplők máris visszabújtak az ikonikus piros fürdőruhákba, és Los Angeles partjain forgatják a látványos jeleneteket.
- Hamarosan érkezik a Baywatch modern feldolgozása
- Már a forgatás alatt heves kritikák övezik a sorozatot
- A szereplőgárdában több influenszer is helyet kapott
- Régi karakterek is visszatérnek az új történetben
- Sokan már most bukást jósolnak a remake-nek
A Baywatch új feldolgozásának főszereplője Mitch Buchannon fia, Hobie
Az új remake már a kezdetekkor heves kritikákat kapot, sőt, sokan már a bejelentés pillanatában kétkedve fogadták az újragondolt sorozatot. Különösen a szereplőgárda miatt, amelyben feltűnően sok közösségimédia-sztár és influenszer kapott helyet.
A Fox tavaly szeptemberben jelentette be, hogy 12 részes évaddal, a 2026–2027-es szezonban tér vissza a legendás széria.
Az új történet középpontjában Hobie Buchannon áll majd, aki apja, a David Hasselhoff által egykor megformált Mitch Buchannon nyomdokaiba lépve a Baywatch csapat kapitánya lesz. A szerepet Stephen Amell alakítja, aki egy új generáció élére áll a kaliforniai partokon.
Régi kedvencek is visszatérnek
A szereplőgárdában feltűnik Shay Mitchell, Hassie Harrison és Jessica Belkin is, miközben egy régi kedvenc, David Chokachi is visszatér Cody Madison szerepében, aki immár egy tengerparti bár és grill tulajdonosaként bukkan fel, de szükség esetén még mindig beszáll a mentésekbe.
A sorozat Pamela Andersonja, Brooks Nader kemény kritikákat kapott
A legnagyobb visszhangot azonban az váltotta ki, hogy a készítők több influenszert és modellt is beválogattak a produkcióba. A Sports Illustrated modellje, Brooks Nader például Selene karakterét alakítja majd – egy erős, határozott vízimentőkapitányt –, ám a szereposztás kapcsán komoly kritikák érték.
A 29 éves modell őszintén beszélt arról, hogy sem úszni, sem színészkedni nem tudott korábban.
Elmondása szerint azonban mindent megtesz azért, hogy rácáfoljon a kétkedőkre: intenzív felkészülésbe kezdett, napi szinten vesz úszóórákat, emellett színészi képzésen is részt vesz. A munkáját tapasztalt vízimentők és szakemberek segítik, hogy hitelesen tudja megformálni a karakterét. Azt is hozzátette, hogy gyerekkorában nem volt lehetősége úszni tanulni, mivel nem tehetős családban nőtt fel.
A produkcióban szerepet kap a közösségi médiából ismert Livvy Dunne is, aki Grace karakterét alakítja majd, és ezzel debütál színészként. A rajongók egy része azonban éppen ezt kifogásolja: sokan attól tartanak, hogy a sorozat inkább az influenszerek népszerűségére épít, mintsem valódi színészi teljesítményekre.
Sokak szerint a Baywatch már most bukásra van ítélve
A forgatás mindenesetre már javában zajlik. A friss felvételeken a szereplők a klasszikus piros fürdőruhákban futnak a tengerparton, pontosan úgy, ahogy a kilencvenes évek ikonikus jeleneteiben.
A közösségi médiában sorra jelennek meg a kritikus hangok: többen már most bukásnak tartják a projektet, és felidézték a 2017-es Baywatch-film kudarcát is, amelyben Dwayne Johnson és Zac Efron szerepelt, mégsem tudta megismételni a sorozat sikerét.
A készítők ennek ellenére bizakodók. A tervek szerint a 2026-ra érkező új széria a klasszikus Baywatch modern feldolgozása lesz, amely a mai televíziós trendekhez igazodva, új szereplőkkel és friss történetekkel hozza vissza a vízimentők világát.
A kérdés már csak az, hogy a nosztalgia és az újítás elegendő lesz-e ahhoz, hogy a Baywatch ismét meghódítsa a közönséget – vagy a kritikusoknak lesz igazuk, és a legendás sorozat második élete rövidre sikerül.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: