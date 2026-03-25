Úszni nem tudó főszereplő és influenszerek: forog az új Baywatch-sorozat, de már most botrány övezi a remake-et

A Baywatch újraélesztése már a forgatás első napjaiban heves vitákat váltott ki, a készítők azonban egyelőre nem hátrálnak meg: a szereplők máris visszabújtak az ikonikus piros fürdőruhákba, és Los Angeles partjain forgatják a látványos jeleneteket.

Javában forog az új Baywatch-sorozat.

Forrás: GC Images

Hamarosan érkezik a Baywatch modern feldolgozása

Már a forgatás alatt heves kritikák övezik a sorozatot

A szereplőgárdában több influenszer is helyet kapott

Régi karakterek is visszatérnek az új történetben

Sokan már most bukást jósolnak a remake-nek

A Baywatch új feldolgozásának főszereplője Mitch Buchannon fia, Hobie

Az új remake már a kezdetekkor heves kritikákat kapot, sőt, sokan már a bejelentés pillanatában kétkedve fogadták az újragondolt sorozatot. Különösen a szereplőgárda miatt, amelyben feltűnően sok közösségimédia-sztár és influenszer kapott helyet.

A Fox tavaly szeptemberben jelentette be, hogy 12 részes évaddal, a 2026–2027-es szezonban tér vissza a legendás széria.

Az új történet középpontjában Hobie Buchannon áll majd, aki apja, a David Hasselhoff által egykor megformált Mitch Buchannon nyomdokaiba lépve a Baywatch csapat kapitánya lesz. A szerepet Stephen Amell alakítja, aki egy új generáció élére áll a kaliforniai partokon.

A sorozatban Mitch Buchannon fia apja nyomdokaiba lép.

Forrás: GC Images

Régi kedvencek is visszatérnek

A szereplőgárdában feltűnik Shay Mitchell, Hassie Harrison és Jessica Belkin is, miközben egy régi kedvenc, David Chokachi is visszatér Cody Madison szerepében, aki immár egy tengerparti bár és grill tulajdonosaként bukkan fel, de szükség esetén még mindig beszáll a mentésekbe.

David Chokachi 1997-ben és most: ő is szerepet kapott az új Baywatchban

Fotó: Getty Images

A sorozat Pamela Andersonja, Brooks Nader kemény kritikákat kapott

A legnagyobb visszhangot azonban az váltotta ki, hogy a készítők több influenszert és modellt is beválogattak a produkcióba. A Sports Illustrated modellje, Brooks Nader például Selene karakterét alakítja majd – egy erős, határozott vízimentőkapitányt –, ám a szereposztás kapcsán komoly kritikák érték.

A 29 éves modell őszintén beszélt arról, hogy sem úszni, sem színészkedni nem tudott korábban.

Elmondása szerint azonban mindent megtesz azért, hogy rácáfoljon a kétkedőkre: intenzív felkészülésbe kezdett, napi szinten vesz úszóórákat, emellett színészi képzésen is részt vesz. A munkáját tapasztalt vízimentők és szakemberek segítik, hogy hitelesen tudja megformálni a karakterét. Azt is hozzátette, hogy gyerekkorában nem volt lehetősége úszni tanulni, mivel nem tehetős családban nőtt fel.