Megható, sosem látott családi fotókkal köszöntötte fel Bruce Willist Demi Moore − Képeken a színész és unokája

Az Instagramon is boldog születésnapot kívánt Demi Moore egykori férjének. A 71 éves Bruce Willist a színésznő olyan képekkel köszöntötte fel, ahol unokájával, Louettával látható.

Személyes és kedves pillanatokat osztott meg Bruce Willis születésnapján Demi Moore. A képek emlékeztetnek arra, hogy az egykori pár tagjai a válás után is jóban maradtak egymással, és most, hogy a színész már a családtagjait sem ismeri fel, sem feledkeznek meg róla. 

Bruce Willis 71 éves lett.
Forrás: Getty Images/Anadolu

Meghitt családi fotókon Bruce Willis

Demi Moore csütörtökön az Instagram-oldalán osztotta meg azokat a felvételeket, amelyek a színész születésnapja alkalmából készültek. Az egyik képen Bruce Willis a karjában tartja majdnem hároméves unokáját, Louettát, aki egy puszit ad az arcára. Egy másik felvételen a kislány átkarolja az akciósztár nyakát.

 

Egy család, amely együtt maradt

Demi Moore és Bruce Willis kapcsolata a válás után is szoros maradt, Emma Heming Willisszel és az ő Bruce-szal közös gyerekeivel igazi összetartó mozaikcsalád. A pár 13 év házasság után, 2000-ben vált el, három közös gyermekük született: Rumer Willis (37), Scout Willis (34) és Tallulah Willis (32). Legidősebb lányuk, Rumer 2023 áprilisában adott életet Louettának, akinek édesapja Derek Richard Thomas.

A frontotemporális demenciával élő Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis közösen hozták létre az Emma & Bruce Willis Demencia Kutatási és Gondozói Alapítványt, amelynek célja az FTD-kutatás előmozdítása és a demenciával élők gondozóinak támogatása. A hírt Emma néhány nappal ezelőtt jelentette be közösségi oldalán, egy meghitt közös fotó kíséretében, amelyen Bruce Willis is látható.

