Előkerült Bud Spencer utolsó interjúja – Ezt mondta nem sokkal a halála előtt

Ritkán kerül elő olyan felvétel, amely ennyire személyes oldaláról mutatja meg Bud Spencert, mint az a beszélgetés, amelyet nem sokkal a halála előtt rögzítettek vele. A legendás színész ebben az interjúban nem a megszokott, kemény öklű hősként, hanem visszatekintő, őszinte emberként szólal meg.

Bud Spencer 86 évesen hunyt el, nem sokkal halála előtt készült utolsó interjúja

Bud Spencer utolsó interjúja: életéről és gyerekkoráról is őszintén mesélt

A felvétel az utolsó nyilvános megszólalásai közé tartozik, és különösen értékes a rajongók számára, hiszen Bud Spencer – polgári nevén Carlo Pedersoli – saját életéről, gyerekkoráról és gyökereiről mesél benne. Többek között arról is beszél, mennyire meghatározó volt számára Nápoly, ahol 1929-ben született, és amelyhez egész életében erősen kötődött. Nemcsak származását vállalta büszkén, hanem azt is, hogy valójában mindig nápolyinak érezte magát, még akkor is, amikor a világ már filmsztárként ismerte – írja a Promotions.

Az interjúban szó esik a háborús évekről is, amelyek alatt családja nehézségekkel küzdött, és egy időre Rómába költöztek. Felidézi tanulmányait, azt, hogy kiemelkedő eredményei miatt több osztályt is átugrott, majd vegyésznek készült, mielőtt a család Dél-Amerikába költözése mindent megváltoztatott volna. Később a jogi pályával is próbálkozott, végül azonban a sport – elsősorban az úszás és a vízilabda – felé fordult, ahol komoly sikereket ért el.

Ez a beszélgetés nemcsak az életrajzi részletek miatt különleges, hanem azért is, mert egyfajta lezárása egy rendkívüli életútnak. Bud Spencer 2016. június 27-én hunyt el, családja körében. Fia akkor azt is elárulta, hogy utolsó szava az volt: „köszönöm”.

