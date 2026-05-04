Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 4., hétfő Flórián, Mónika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vallomás

Előkerült Bud Spencer utolsó interjúja – Ezt mondta nem sokkal a halála előtt

vallomás bud spencer carlo pedersoli
Rideg Léna
2026.05.04.
A legendás színész gyerekkoráról, nápolyi gyökereiről, a háborús évekről, valamint sportolói múltjáról is őszintén mesélt. Így emlékezett vissza életére Bud Spencer.

Ritkán kerül elő olyan felvétel, amely ennyire személyes oldaláról mutatja meg Bud Spencert, mint az a beszélgetés, amelyet nem sokkal a halála előtt rögzítettek vele. A legendás színész ebben az interjúban nem a megszokott, kemény öklű hősként, hanem visszatekintő, őszinte emberként szólal meg.

Bud Spencer 86 évesen hunyt el, nem sokkal halála előtt készült utolsó interjúja
Bud Spencer 86 évesen hunyt el, nem sokkal halála előtt készült utolsó interjúja
Forrás:  Getty Images

Bud Spencer utolsó interjúja: életéről és gyerekkoráról is őszintén mesélt

A felvétel az utolsó nyilvános megszólalásai közé tartozik, és különösen értékes a rajongók számára, hiszen Bud Spencer – polgári nevén Carlo Pedersoli – saját életéről, gyerekkoráról és gyökereiről mesél benne. Többek között arról is beszél, mennyire meghatározó volt számára Nápoly, ahol 1929-ben született, és amelyhez egész életében erősen kötődött. Nemcsak származását vállalta büszkén, hanem azt is, hogy valójában mindig nápolyinak érezte magát, még akkor is, amikor a világ már filmsztárként ismerte – írja a Promotions.

Az interjúban szó esik a háborús évekről is, amelyek alatt családja nehézségekkel küzdött, és egy időre Rómába költöztek. Felidézi tanulmányait, azt, hogy kiemelkedő eredményei miatt több osztályt is átugrott, majd vegyésznek készült, mielőtt a család Dél-Amerikába költözése mindent megváltoztatott volna. Később a jogi pályával is próbálkozott, végül azonban a sport – elsősorban az úszás és a vízilabda – felé fordult, ahol komoly sikereket ért el.

10 évvel ezelőtt hunyt el

Ez a beszélgetés nemcsak az életrajzi részletek miatt különleges, hanem azért is, mert egyfajta lezárása egy rendkívüli életútnak. Bud Spencer 2016. június 27-én hunyt el, családja körében. Fia akkor azt is elárulta, hogy utolsó szava az volt: „köszönöm”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Így néz ki Bud Spencer egyetlen fia, Giuseppe Pedersoli – Ezzel foglalkozik a legenda gyereke

A legendás Bud Spencer egyetlen fia, Giuseppe Pedersoli egészen más területen épít karriert, mint világhírű édesapja. Íme a részletek!

Elhunyt a Bud Spencer filmek magyar legendája Joe Bugner, aki még Muhammad Alival is bokszolt - Videó!

75 éves korában elhunyt Joe Bugner, születési nevén Kreul József. A magyar származású bokszoló a Bud Spencer filmeknek köszönhetően rendkívüli karriert futott be.

Meghalt a legendás színésznő: Bud Spencer és Terence Hill nagymamájaként odavolt érte a világ

88 éves korában halt meg a komika. Ruth Buzzi halálhírét férje erősítette meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu