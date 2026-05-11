26 éves fiúval is kavart Charlize Theron – Az 50 éves sztár kiteregette intim titkait

A rém sztárja közel kilenc éve egyedülálló. Charlize Theron nemrég egy podcastban vedégeskedett, ahol arcpirító őszinteséggel mesélt élete legintimebb titkairól. Sosem gondolnád, hogy mi az, amitől azonnal nullára csökken a színésznő libidója.

Charlize Theron 50 évesen újra randizni kezdett, de jobb, ha felkötik a férfiak azt a bizonyost!

Charlize Theron intim közelségben A színésznő sosem ment férjhez, és ezt már nem is tudja elképzelni.

Bár voltak hosszabb kapcsolatai, a szerelem egy idő után mindig alábbhagyott.

Az 50 éves Charlize Theron most elárulta, mit vár egy férfitól, aki ágyba akarja vinni.

Bár korábban úgy fogalmazott, ő élete szerelme, az Oscar-díjas színésznő és Sean Penn kapcsolata 2015-ben véget ért. Bár azóta szingli, két örökbefogadott gyermeke unszolására Charlize Theron nemrég újra elkezdett randizni. Azt azonban nem tudja elképzelni, hogy együtt is éljen valakivel. A színésznő nemrég meglepő őszinteséggel mesélt arról, mikor fedezte fel magában az igazi női erőt, sőt, azt is elárulta, hogyan tudják róla lecsalogatni a férfiak a bugyit.

Az 50 éves Charlize Theron például tavaly egy 26 éves férfival bújt ágyba, ami elmondása alapján „fantasztikus volt”, de azt is hozzátette, hogy az egyéjszakás kalandok egyáltalán nem jellemzők rá, egész életében összesen háromszor fordult elő vele – írja az Unilad. A színésznő azt is elárulta, hogy a negyvenes éveiben talált rá igazán az intimitásban megélhető szabadságára.

Ettől fúj visszavonulót az ágyban Charlize Theron

A Mad Max és A rém sztárja meglepő őszinteséggel és szókimondó stílusban fedte fel azt, ami számára hatalmas hangulatgyilkos. Ez pedig nem más, mint amikor a férfi azt mondja, szeretkezni akar.

„Csak ezt ne mondd, basszus” – emelte ki a színésznő, aki azt is hozzátette, ettől a szótól önkéntelenül összezárja a combjait. A szinte visszafelé öregedő Charlize Theron vágyát azért oltja ki azonnal ez az egyetlen szó, mert nem érzi elég határozottnak és tettre késznek az ilyen férfit. „Csak d*gj meg!” – fogalmazott kissé vulgárisan, de lényegre törően.

