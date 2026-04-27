Charlize Theron nem viselt melltartót a szettje alatt: az 50 éves színésznő elképesztőt villantott

Charlize Theron neve egyet jelent a magabiztossággal és a határok feszegetésével, a legutóbbi vörös szőnyeges szettje pedig ismét megmutatta, hogyan lehet egyszerre provokatív és ízléses egy outfit.

Charlize Theron mindenkit lenyűgözött az Apex New York-i bemutatóján.

Mindenki ledöbbent Charlize Theron szettjén Az 50 éves színésznő idei nagy dobása egy túlélő akcióthriller, ami az Apex címet kapta.

A New York-i premieren az alkalomhoz illően egy merész, finoman szólva is sokat sejtető szettben jelent meg.

A vörös szőnyeg mindig tartogat meglepetéseket, de vannak pillanatok, amelyek még ebben a csillogó közegben is külön kategóriát képviselnek. Pontosan ilyen volt Charlize Theron legutóbbi megjelenése az Apex című film premierjén.

A világsztár New Yorkban, a patinás Paris Theatre vörös szőnyegén tűnt fel és már az első pillanatban egyértelmű volt: ez az este róla fog szólni!

Az 50 éves színésznő egy fekete blézerben érkezett, amely alatt nem viselt sem felsőt, sem melltartót – a merész választást pedig egy különleges, magas nyakú, redőzött gallér tette még izgalmasabbá. Az outfit egyszerre volt elegáns, modern és provokatív, azaz tökéletes példája volt annak, hogyan lehet a minimalizmust új szintre emelni.

Charlize egyébként is szeret a külsejével játszani: nem fél kopaszra borotváltatni a haját vagy éppen teljesen elcsúfulni egy szerep kedvéért. Talán épp ez a magabiztosság és eltökéltség az, ami ennyire különlegessé teszi őt.

Charlize Theron filmje már megtekinthető a Netflixen és a visszajelzések szerint az év egyik legnagyobb dobása: a túlélő-akcióthriller egy gyászoló nő történetét követi, aki az ausztrál vadonban találja magát.

Az ijesztő környezetben egy könyörtelen ellenféllel kerül szembe, akit Taron Egerton alakít.

