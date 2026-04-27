Charlize Theron nem viselt melltartót a szettje alatt: az 50 éves színésznő elképesztőt villantott

Nagy Kata
2026.04.27.
Vannak esték, amikor egyetlen sztár viszi el a show-t. Charlize Theron pontosan ilyen pillanatot teremtett a legújabb, Apex című filmje premierjén: az outfitje egyszerre volt letisztult és hihetetlenül provokatív.

Charlize Theron neve egyet jelent a magabiztossággal és a határok feszegetésével, a legutóbbi vörös szőnyeges szettje pedig ismét megmutatta, hogyan lehet egyszerre provokatív és ízléses egy outfit. 

A fotón Charlize Theron látható, aki ellopta a show-t az Apex New York-i premierjén.
Charlize Theron mindenkit lenyűgözött az Apex New York-i bemutatóján.
Forrás: FilmMagic

Mindenki ledöbbent Charlize Theron szettjén 

  • Az 50 éves színésznő idei nagy dobása egy túlélő akcióthriller, ami az Apex címet kapta. 
  • A New York-i premieren az alkalomhoz illően egy merész, finoman szólva is sokat sejtető szettben jelent meg. 

A vörös szőnyeg mindig tartogat meglepetéseket, de vannak pillanatok, amelyek még ebben a csillogó közegben is külön kategóriát képviselnek. Pontosan ilyen volt Charlize Theron legutóbbi megjelenése az Apex című film premierjén. 

A világsztár New Yorkban, a patinás Paris Theatre vörös szőnyegén tűnt fel és már az első pillanatban egyértelmű volt: ez az este róla fog szólni! 

Az 50 éves színésznő egy fekete blézerben érkezett, amely alatt nem viselt sem felsőt, sem melltartót – a merész választást pedig egy különleges, magas nyakú, redőzött gallér tette még izgalmasabbá. Az outfit egyszerre volt elegáns, modern és provokatív, azaz tökéletes példája volt annak, hogyan lehet a minimalizmust új szintre emelni.

@voguetw #VogueCeleb 莎莉賽隆出席電影《巔峰獵殺 Apex》紐約首映，一身 Dior 2026 秋冬男裝現身，帥氣又性感。 #CharlizeTheron ♬ original sound - Vogue Taiwan

Charlize egyébként is szeret a külsejével játszani: nem fél kopaszra borotváltatni a haját vagy éppen teljesen elcsúfulni egy szerep kedvéért. Talán épp ez a magabiztosság és eltökéltség az, ami ennyire különlegessé teszi őt.

Charlize Theron filmje már megtekinthető a Netflixen és a visszajelzések szerint az év egyik legnagyobb dobása: a túlélő-akcióthriller egy gyászoló nő történetét követi, aki az ausztrál vadonban találja magát. 

Az ijesztő környezetben egy könyörtelen ellenféllel kerül szembe, akit Taron Egerton alakít.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu