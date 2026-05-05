Cardi B két hatalmas kinövéssel, Doja Cat pedig kukászsákban vonult a Met-gálán: íme, a legrosszabb szettek

Doja Cat Kim Kardashian Met-gála
Lehet ezt még fokozni? A Met-gála 2026-ban is gazdag volt divatbakikban, a legnagyobb sztárok idén mintha a helyi roncstelepről vagy a konyhafiókból öltöztek volna. Mutatjuk az érthetetlen szetteket a vörös szőnyegről!

Sokk a vörös szőnyegen: miközben Kim Kardashian egy méretekkel nagyobb cipőben bukdácsolt a kamerák előtt, Doja Cat egy nejlonzsákra emlékeztető kreációban sokkolta a rajongókat az év legjobban várt divateseményén. A Met-gála 2026-ban nem az eleganciáról, hanem a botrányos melléfogásokról marad emlékezetes! 

Met-gála 2026: a vörös szőnyeg legrondább ruhái.
  • A Met-gála vörös szőnyege csak úgy izzott a sztárok megjelenéseitől. 
  • Azt gondolnánk, hogy az olyan nagy nevek, mint Kim Kardashian vagy Rihanna sosem nyúlhatnak mellé, de mint mindig a Met-gála most is megcáfolt minket.  
  • Mutatjuk az est legcsúnyább ruháit! 

A 2026-os Met-gála a „Fashion Is Art” (A divat művészet) jeligével indult, de a végeredmény sokak szerint inkább egy félresikerült barkácsszakkörre emlékeztetett. A vörös szőnyegen idén nem az elegancia, hanem az értelmezhetetlen anyaghasználat és a méretproblémák domináltak, a divatkritikusok pedig csak kapkodták a fejüket a látottak alapján. 

A Met-gála legcsúnyább divatpillanatai

Kim Kardashian  

Tizenharmadik alkalommal tért vissza a gálára, de az idei szereplése inkább a bakiktól marad emlékezetes. Bár a bronz mellszoborral és kézzel festett bőr szoknyával kombinált szettje papíron izgalmasnak tűnt, a kivitelezés elvérzett a részletekben. A merev felsőrész látványosan elállt a testétől, a koronát pedig az tette fel a szerelésre, hogy még a méregdrága magas sarkúja is jóval nagyobb volt a lábánál. A kócos, szőke tincseiről és a nagymama-harisnyáról nem is beszélve. 

Rihanna 

Az elmúlt években a gála abszolút királynője volt, idén azonban sokaknak csalódást okozott. Bár a Maison Margiela ruha drámai belépőt biztosított számára, a metálos anyagú kompozíció összhatása leginkább egy hatalmas, összegyűrt alufólia-golyóra emlékeztetett. Hiába várták a rajongók órákig az érkezését, az esztétikai élményt beárnyékolta a furcsa anyagválasztás, ami idén nem tudta hozni a tőle megszokott stílusos áttörést. 

Doja Cat 

Futurisztikus harcos hercegnőnek készült, de a végeredmény inkább egy félresikerült kreatív projektnek tűnt. A bőrszínű Saint Laurent kreáció olyan hatást keltett, mintha egyszerű műanyag vinylből, vagy egyenesen egy luxus-kukászsákból készült volna. Doja Cat megjelenése távol állt az ikonikus divatpillanattól, az olcsó hatású anyagválasztás pedig kifejezetten furcsának hatott az elegáns környezetben. 

Cardi B 

Az énekesnő fekete csipkeruhája a levendula és korall színekkel kombinálva leginkább a nagymamáink otthonka-mintáit idézte meg. Hiába a hatalmas ujjak és a látványos részletek, a Fashion Is Art” tematika nála egy zavaros és túlzsúfolt öltözékben csúcsosodott ki, ami kenterbe verte a legmerészebb rémálmainkat is. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
