Cardi B két hatalmas kinövéssel, Doja Cat pedig kukászsákban vonult a Met-gálán: íme, a legrosszabb szettek

Sokk a vörös szőnyegen: miközben Kim Kardashian egy méretekkel nagyobb cipőben bukdácsolt a kamerák előtt, Doja Cat egy nejlonzsákra emlékeztető kreációban sokkolta a rajongókat az év legjobban várt divateseményén. A Met-gála 2026-ban nem az eleganciáról, hanem a botrányos melléfogásokról marad emlékezetes!

Azt gondolnánk, hogy az olyan nagy nevek, mint Kim Kardashian vagy Rihanna sosem nyúlhatnak mellé, de mint mindig a Met-gála most is megcáfolt minket.

A 2026-os Met-gála a „Fashion Is Art” (A divat művészet) jeligével indult, de a végeredmény sokak szerint inkább egy félresikerült barkácsszakkörre emlékeztetett. A vörös szőnyegen idén nem az elegancia, hanem az értelmezhetetlen anyaghasználat és a méretproblémák domináltak, a divatkritikusok pedig csak kapkodták a fejüket a látottak alapján.

Tizenharmadik alkalommal tért vissza a gálára, de az idei szereplése inkább a bakiktól marad emlékezetes. Bár a bronz mellszoborral és kézzel festett bőr szoknyával kombinált szettje papíron izgalmasnak tűnt, a kivitelezés elvérzett a részletekben. A merev felsőrész látványosan elállt a testétől, a koronát pedig az tette fel a szerelésre, hogy még a méregdrága magas sarkúja is jóval nagyobb volt a lábánál. A kócos, szőke tincseiről és a nagymama-harisnyáról nem is beszélve.

Az elmúlt években a gála abszolút királynője volt, idén azonban sokaknak csalódást okozott. Bár a Maison Margiela ruha drámai belépőt biztosított számára, a metálos anyagú kompozíció összhatása leginkább egy hatalmas, összegyűrt alufólia-golyóra emlékeztetett. Hiába várták a rajongók órákig az érkezését, az esztétikai élményt beárnyékolta a furcsa anyagválasztás, ami idén nem tudta hozni a tőle megszokott stílusos áttörést.

Futurisztikus harcos hercegnőnek készült, de a végeredmény inkább egy félresikerült kreatív projektnek tűnt. A bőrszínű Saint Laurent kreáció olyan hatást keltett, mintha egyszerű műanyag vinylből, vagy egyenesen egy luxus-kukászsákból készült volna. Doja Cat megjelenése távol állt az ikonikus divatpillanattól, az olcsó hatású anyagválasztás pedig kifejezetten furcsának hatott az elegáns környezetben.