Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 9., szombat Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
brit királyi család

Ezt eddig senki sem tudta! Erzsébet királynő idegösszeomlást kapott, ezért tűnt el egy időre

brit királyi család erzsébet királynő idegösszeomlás
Horváth Angéla
2026.05.09.
II. Erzsébet királynőt 1969 nyarán borzalmas félelem gyötörte. Fiát, Károly herceget ebben az évben avatták Wales hercegévé, és meg volt róla győződve, hogy a ceremónián valami baj történik.

Károly herceget 1969. július 1-jén, a walesi Caernarfon kastélyban avatták Wales hercegévé. Az eseményt világszerte közvetítették, a trónörököst ekkor mutatták be ünnepélyes keretek között a nyilvánosságnak.

Károly herceg beiktatása a caernarfoni kastélyban 1969. július 1-jén, a képen II. Erzsébet királynővel
Károly herceg beiktatása a caernarfoni kastélyban 1969. július 1-jén, a képen II. Erzsébet királynővel
Forrás: Getty Images

Erzsébet királynő eltűnt egy időre a nyilvánosság elől, és senki sem tudta, miért

Úgy tudni, a pompás ünnepség előtt különösen feszült volt a helyzet, ám ebből a nyilvánosság semmit sem észlelt. Nagy-Britanniában akkoriban nagy volt a politikai bizonytalanság, Walesben erősödtek a szeparatista indulatok, a világ pedig még mindig a Martin Luther King Jr. és Robert F. Kennedy elleni merényletek hatása alatt állt. Robert Hardman királyi életrajzíró új könyvében, az Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story című kötetben arról ír, hogy Erzsébet királynőn ebben az időszakban hatalmas volt a nyomás, és ezt senki sem sejtette. Attól tartott, hogy legidősebb fia merénylet célpontjává válhat. A bennfentes úgy fogalmazott: Erzsébet pontosan tudta, a ceremóniának szimbolikus jelentősége van, és emiatt veszélybe kerülhet Károly herceg. A palotában attól tartottak, hogy tragédia történhet a világ szeme láttára.

A királynő végül végigcsinálta a ceremóniát, ám utána szokatlan dolog történt: napokra eltűnt a nyilvánosság elől. Hardman szerint Erzsébet ágynak dőlt, és egy teljes hétre lemondta a programjait, köztük a wimbledoni megjelenéseket, kerti partikat és más hivatalos kötelezettségeket is. A Buckingham-palota akkor azt közölte, hogy az uralkodó influenzás lett. Hardman azonban úgy tudja egy forrástól, hogy valójában idegösszeomlást kapott. A szakértő szerint Erzsébet az uralkodása alatt ekkor került a legközelebb ahhoz, hogy a rá nehezedő nyomás maga alá temesse.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Heidi Klum kórházba került: a sürgősségi osztályról jelentkezett be

Heidi Klum a sürgősségi osztályon kötött ki Barcelonában. A szupermodell az Instagram-sztorijában árulta el, mi történt.

Szabó Zsófi véletlenül elárulta születendő kisbabája nemét

Szabó Zsófi nemrég jelentette be az Instagram-oldalán, hogy második gyermekét várja. A TV2 műsorvezetőjének várandóssága sokakat meglepett, az utóbbi időben ugyanis egyáltalánem lehetett semmit tudni a magánéletéről.

Hatalmas a pánik a királyi családban: anyjuk vallomásától retteg Beatrix és Eugénia

Többször is felröppent a hír, hogy Sarah Fergusonnak hatalmas összeget ígértek, ha kitálal az ő és András Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. Fergie a saját szemszögéből mondhatná el a történteket, ám ezzel Beatrix és Eugénia is újra a címlapokra kerülnének.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu