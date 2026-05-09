Ezt eddig senki sem tudta! Erzsébet királynő idegösszeomlást kapott, ezért tűnt el egy időre

Károly herceget 1969. július 1-jén, a walesi Caernarfon kastélyban avatták Wales hercegévé. Az eseményt világszerte közvetítették, a trónörököst ekkor mutatták be ünnepélyes keretek között a nyilvánosságnak.

Károly herceg beiktatása a caernarfoni kastélyban 1969. július 1-jén, a képen II. Erzsébet királynővel

Erzsébet királynő eltűnt egy időre a nyilvánosság elől, és senki sem tudta, miért

Úgy tudni, a pompás ünnepség előtt különösen feszült volt a helyzet, ám ebből a nyilvánosság semmit sem észlelt. Nagy-Britanniában akkoriban nagy volt a politikai bizonytalanság, Walesben erősödtek a szeparatista indulatok, a világ pedig még mindig a Martin Luther King Jr. és Robert F. Kennedy elleni merényletek hatása alatt állt. Robert Hardman királyi életrajzíró új könyvében, az Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story című kötetben arról ír, hogy Erzsébet királynőn ebben az időszakban hatalmas volt a nyomás, és ezt senki sem sejtette. Attól tartott, hogy legidősebb fia merénylet célpontjává válhat. A bennfentes úgy fogalmazott: Erzsébet pontosan tudta, a ceremóniának szimbolikus jelentősége van, és emiatt veszélybe kerülhet Károly herceg. A palotában attól tartottak, hogy tragédia történhet a világ szeme láttára.

A királynő végül végigcsinálta a ceremóniát, ám utána szokatlan dolog történt: napokra eltűnt a nyilvánosság elől. Hardman szerint Erzsébet ágynak dőlt, és egy teljes hétre lemondta a programjait, köztük a wimbledoni megjelenéseket, kerti partikat és más hivatalos kötelezettségeket is. A Buckingham-palota akkor azt közölte, hogy az uralkodó influenzás lett. Hardman azonban úgy tudja egy forrástól, hogy valójában idegösszeomlást kapott. A szakértő szerint Erzsébet az uralkodása alatt ekkor került a legközelebb ahhoz, hogy a rá nehezedő nyomás maga alá temesse.

