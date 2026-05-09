Heidi Klum kórházba került: a sürgősségi osztályról jelentkezett be

Heidi Klum ezúttal nem valamelyik gála vörös szőnyegéről jelentkezett be, hanem egy jóval kellemetlenebb helyről. Instagram-sztorijában először az látszott, ahogy két férfi bejelentkezik a barcelonai kórház sürgősségi részlegére, majd nem sokkal később Heidi Klum is feltűnt a kórház folyosóján sántikálva.

Heidi Klum kórházba került, Barcelonában érte baleset

Forrás: Instagram

Az egykori szupermodell nem részletezte, hogy mi történt vele, de az biztos, hogy a fájdalmas sérülés ellenére sem veszítette el a humorérzékét. Heidi Klum lábát kezelték az orvosok, ám sokáig nem tartották bent, kicsivel később már egy étteremből posztolt.

Heidi Klum nem gondolja, hogy jobba néz ki, mint más modellek

Heidi Klum mostanában sokat utazik. A hét elején a Met-gálán keltett feltűnést látványos megjelenésével, majd nem sokkal később Németországba utazott. Hamburgban adott interjút, amiben arról is beszélt, szerinte minek köszönheti a karrierjét.

„Nem mondanám, hogy jobban nézek ki, mint más modellek. De mindig pontos voltam, csak akkor mentem haza, amikor végeztem a munkával. Manapság a modellek két óra után már távoznának” – mondta az 52 éves szupermodell.

