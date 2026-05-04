Újabb baba érkezik a brit királyi családba – Örömhírt jelentett be a Buckingham-palota

Újabb örömteli hír érkezett a brit királyi családból: hamarosan ismét bővül a família. A Buckingham-palota hétfő délelőtt jelentette be, hogy egy újabb baba érkezésére készülnek, akit a nyár folyamán várnak. Harmadik gyerekét várja Eugénia hercegnő.

Eugénia hercegnő harmadik gyermekét várja.

Forrás: Getty Images

Eugénia hercegnő várandós: ekkor érkezik az újabb trónörökös

A kis jövevénynek már most nagyon örül a család két idősebb gyermeke is, akik izgatottan várják, hogy újabb testvérrel gazdagodjanak. A hírt már III. Károly is megkapta, és nagy örömmel fogadta. Az érkező baba több szempontból is különleges helyet foglal majd el a királyi családban: ő lesz II. Erzsébet és Fülöp herceg egyik újabb dédunokája, és a trónöröklési sorban is helyet kap. Születésével a jelenlegi sorrendben mögötte állók egy hellyel hátrébb csúsznak majd.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: