Kiesett az egyik legnagyobb húzónév: Helena Bonham Carter nélkül forog A Fehér Lótusz új évada

Váratlan fordulat történt a A Fehér Lótusz 4. évada körül: Helena Bonham Carter távozik a produkcióból, miután a számára írt karakter nem működött a forgatáson. Az HBO megerősítette, hogy a szerepet újragondolják, átírják, és a következő hetekben új szereposztást kap.

„A negyedik évad forgatása épp most kezdődött, és nyilvánvalóvá vált, hogy a Mike White által Helena Bonham Carter számára megalkotott karakter nem jött össze a forgatáson. A szerepet ezt követően újragondolták, átírják, és a következő hetekben újraszerelik. Az HBO, a producerek és Mike White sajnálják, hogy nem dolgozhatnak vele, de továbbra is nagy rajongói, és remélik, hogy hamarosan más projektben együttműködhetnek a legendás színésznővel”– nyilatkozta a Deadline-nak a stúdió szóvivője.

A negyedik évad szereplőgárdája ettől függetlenül impozáns: korábban már bejelentették többek között Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Steve Coogan, Kumail Nanjiani és Chris Messina csatlakozását, később pedig olyan nevek érkeztek, mint Heather Graham, Rosie Perez vagy Frida Gustavsson.

A történet a francia Riviérán játszódik

Az új évad a francia Riviérán játszódik, a forgatási helyszínek között szerepel Cannes, Saint-Tropez és Monaco, és Párizs is. A saint-tropez-i Airelles Château de la Messardière a sorozatban a White Lotus du Cap, míg a Hôtel Martinez a White Lotus Cannes-ként jelenik meg.

A sorozat 2021-ben debütált, az első évad Hawaiin játszódott, majd a történet Olaszországba, később Thaiföldre költözött. Az HBO az első évad sikere után antológiasorozattá alakította a produkciót, így minden évad új helyszínt és új karaktereket hoz, miközben a gazdagság, a kapcsolatok és az erkölcsi dilemmák visszatérő témák maradtak.

A korábbi évadokban visszatérő szereplők is feltűntek: Jennifer Coolidge az első két szezonban játszott, míg a harmadikban Natasha Rothwell és Jon Gries tért vissza egy közös történetszálban.

A Fehér Lótusz eredetileg a Covid–19 világjárvány idején született meg, szigorú körülmények között, zárt forgatáson, egy hawaii luxusüdülőhelyen. Azóta a sorozat a televíziós világ egyik legelismertebb produkciójává vált, amely minden évaddal új helyszínekkel és történetekkel képes megújulni — még akkor is, ha időnként váratlan változtatásokra kényszerül.