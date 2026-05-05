Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 5., kedd Györgyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hugh jackman

A Met-gálán alázta meg volt feleségét Hugh Jackman − Fotó

hugh jackman Sutton Foster Met-gála Deborra-Lee Furness
Egy évvel a válása után új kedvesével jelent meg a Met-gála vörös szőnyegén Hugh Jackman. Azt beszélik, ezzel rettenetesen megbántotta volt feleségét, Deborra-Lee Furnesst.

Új párjával, Sutton Fosterrel érkezett a Met-gálára Hugh Jackman. Mindebben nem lenne semmi különös, de mégis mindenki felkapta rá a fejét, ugyanis volt feleségével, Deborra-Lee Furness-szel a nagyszabású eseményen való részvétele közös, sok éves hagyomány volt.  

Új párjával, Sutton Fosterrel érkezett a Met-gálára Hugh Jackman.
Új párjával, Sutton Fosterrel érkezett a Met-gálára Hugh Jackman.
Forrás: Penske Media

Hugh Jackman új párja azonnal a középpontba került

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 27 év házasság után tavaly nyáron váltak el egymástól és egészen biztosan nem baráti viszonyban, ugyanis a volt feleségről az a hír látott napvilágot, hogy botránykönyet írna a színész hűtlenségéről. Akkoriban arról beszélt, hogy Jackmannek már a házasságuk alatt viszonya volt Sutton Fosterrel, akivel 2025 őszén a Song Sung Blue című film világpremierjén debütáltak hivatalosan párként. Deborra-Lee Furness és Jackman hosszú éveken át 2004-től együtt vett részt a Met-gálán, legutóbb 2023-ban jelentek meg közösen, Jackman pedig 2024-ben volt ott az eseményen. Az 57 éves színész ezúttal az 51 éves Sutton Fosterrel érkezett. A pár közösen vonult végig a Metropolitan Művészeti Múzeum ikonikus lépcsőjén, láthatóan boldogan és szerelmesen. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: (L-R) Hugh Jackman and Sutton Foster attend the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
A pár közösen vonult végig a Metropolitan Művészeti Múzeum ikonikus lépcsőjén, láthatóan boldogan és szerelmesen. 
Forrás: Getty Images North America

Arról pletykálnak, esküvő a láthatáron

Mindeközben arról beszélnek, a pár hamarosan összeházasodhat, Jackman pedig annyira biztos magában, hogy nem is kötnek házassági szerződést.  A színész becsült vagyona 170 millió dollár, míg Fosteré körülbelül 4 millió dollár, ennek ellenére Jackman nem tart a közös jövő pénzügyi vonatkozásaitól. Egy, a párhoz közel álló forrás szerint az esküvőre akkor kerülhet sor, amikor Foster hivatalosan is elválik Ted Griffintől. 

Deborra-Lee Furness megalázottnak érzi magát

A gála után azonnal felröppent a pletyka, hogy Deborra-Lee Furness, aki egyébként sem tette túl magát a váláson, megalázottnak érzi magát. Úgy véli, Hugh egy kettőjüknek fontos eseményre vitte el Suttont, holott lehetett volna annyira elegáns, hogy ezt kihagyja. A volt házaspárnak két felnőtt gyermeke van: a 25 éves Oscar és a 20 éves Ava.

NEW YORK, NY - MAY 01: Hugh Jackman and Deborra-Lee Furness are seen attending The 2023 Met Gala Celebrating 'Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty' at The Metropolitan Museum of Art on May 01, 2023 in New York City. (Photo by Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images)
Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness a 2023-as Met gálán ,g együtt vett részt. 
Forrás: GC Images

Ezek a cikkek érdekelhetnek: 

Sztriptízbár volt a Met-gála 2026-os vörös szőnyege – Fehérneműt szinte senki nem viselt: Fotók

Bugyi nélkül a vörös szőnyegen, tapaszokkal eltakart mellek és kínos ruhabalesetek: az idei Met-gála minden volt, csak letisztult nem. Mutatjuk a 2026-os gála legmerészebb villantásait!

Szabályt szegett a Met-gálán Beyoncé lánya: a 14 éves Blue Ivy megjelenése mindenkit megdöbbentett

A Met-gála szigorú előírásai szerint nem vehetett volna részt a fényűző partin Blue Ivy. Beyoncé lánya azonnal a figyelem középpontjába került.

Véget ért Britney Spears tárgyalása: bűnösnek vallotta magát a világsztár

A popsztárt még márciusban tartóztatták le ittas vezetés miatt. Britney Spears azóta egy rehabilitációs intézményben lakott, azonban néhány nappal a tárgyalása előtt hazatérhetett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu