A Met-gálán alázta meg volt feleségét Hugh Jackman − Fotó

Új párjával, Sutton Fosterrel érkezett a Met-gálára Hugh Jackman. Mindebben nem lenne semmi különös, de mégis mindenki felkapta rá a fejét, ugyanis volt feleségével, Deborra-Lee Furness-szel a nagyszabású eseményen való részvétele közös, sok éves hagyomány volt.

Hugh Jackman új párja azonnal a középpontba került

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 27 év házasság után tavaly nyáron váltak el egymástól és egészen biztosan nem baráti viszonyban, ugyanis a volt feleségről az a hír látott napvilágot, hogy botránykönyet írna a színész hűtlenségéről. Akkoriban arról beszélt, hogy Jackmannek már a házasságuk alatt viszonya volt Sutton Fosterrel, akivel 2025 őszén a Song Sung Blue című film világpremierjén debütáltak hivatalosan párként. Deborra-Lee Furness és Jackman hosszú éveken át 2004-től együtt vett részt a Met-gálán, legutóbb 2023-ban jelentek meg közösen, Jackman pedig 2024-ben volt ott az eseményen. Az 57 éves színész ezúttal az 51 éves Sutton Fosterrel érkezett. A pár közösen vonult végig a Metropolitan Művészeti Múzeum ikonikus lépcsőjén, láthatóan boldogan és szerelmesen.

Arról pletykálnak, esküvő a láthatáron

Mindeközben arról beszélnek, a pár hamarosan összeházasodhat, Jackman pedig annyira biztos magában, hogy nem is kötnek házassági szerződést. A színész becsült vagyona 170 millió dollár, míg Fosteré körülbelül 4 millió dollár, ennek ellenére Jackman nem tart a közös jövő pénzügyi vonatkozásaitól. Egy, a párhoz közel álló forrás szerint az esküvőre akkor kerülhet sor, amikor Foster hivatalosan is elválik Ted Griffintől.

Deborra-Lee Furness megalázottnak érzi magát

A gála után azonnal felröppent a pletyka, hogy Deborra-Lee Furness, aki egyébként sem tette túl magát a váláson, megalázottnak érzi magát. Úgy véli, Hugh egy kettőjüknek fontos eseményre vitte el Suttont, holott lehetett volna annyira elegáns, hogy ezt kihagyja. A volt házaspárnak két felnőtt gyermeke van: a 25 éves Oscar és a 20 éves Ava.

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness a 2023-as Met gálán ,g együtt vett részt.

