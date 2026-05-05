2026. máj. 5., kedd

Sztriptízbár volt a Met-gála 2026-os vörös szőnyege – Fehérneműt szinte senki nem viselt: Fotók

Bugyi nélkül a vörös szőnyegen, tapaszokkal eltakart mellek és kínos ruhabalesetek: az idei Met-gála minden volt, csak letisztult nem. Mutatjuk a 2026-os gála legmerészebb villantásait!

Vörös szőnyeg vagy rögtönzött sztriptízbár? A Met-gála 2026-ban is hozta a formáját, sőt minden eddigi határt átlépett: míg Gigi Hadid melleit csak két apró levélke mentette meg a teljes lebukástól, addig más sztárok a fehérneműt is otthon felejtették a „művészet” jegyében. Mutatjuk az év legbotrányosabb szettjeit, ahol a textil már csak nyomokban tartalmaz divatot, a villantás viszont kötelező elem volt! 

Met-gála 2026: íme a legmerészebb szettek.
Met-gála 2026: bevállalós sztárok a vörös szőnyegen 

  • Május 4-én, hétfőn rendezték meg a divatvilág legnívósabb eseményét, a Met-gálát
  • Az idei téma rendkívül izgalmas kreációkat inspirálta, de egyesek inkább a testükkel akartak népszerűek lenni.  
  • Mutatjuk, mit viselt Gigi Hadid és Odessa A’zion! 

A 2026-os Met-gála témája a " fashion is art" volt, de úgy tűnik, a sztárok többsége a "művészetet" a minél kevesebb textil használatával párosította. Idén a vörös szőnyeg nem a haute couture-től, hanem a töménytelen mennyiségű villantástól volt hangos. Míg egyesek a puszta bőrükkel akartak hódítani, másoknál csak egy vékony anyag őrizte meg méltóságukat. 

A Met-gála legnagyobb villantásai 

Odessa A’zion 

A fiatal színésznő rögtön egy bátor döntéssel debütált: maga készítette a sminkjét és a haját. Bár a Valentino kreáció papíron jól mutatott a csillogó levélkivágásokkal és a fekete fűzővel, az összhatás inkább volt kínos, mint sikkes. Az "underboob" (alsó mell) villantás nem szándékos trendnek, hanem egy rosszul szabott, túl kicsi ruhának tűnt, ami épp csak nem repedt le róla a vakuk kereszttüzében. 

Simone Ashley

A The Devil Wears Prada 2 sztárja egyáltalán nem bízott semmit a képzeletre. Stella McCartney ezüst láncokból álló "meztelenruhájában" érkezett, ami alatt csupán két testszínű mellbimbótapasz jelentette a biztonságot. A probléma? Ezt a trükköt már ezerszer láttuk, így az egykor sokkoló húzás mára unalmas és minden, csak nem ikonikus divatpillanat lett. 

Doechii

A rapper mindent megtett a figyelemért: először egy arcot teljesen elfedő bordó szövetben jelent meg, mintha csak a nagyi függönyét rántotta volna le, majd alóla előbukkant a "művészet". A bőrre feszülő szett olyannak hatott, mintha a fehérneműit is otthon felejtette volna, a látvány pedig inkább volt zavarba ejtő, mintsem stílusos. 

Irina Shayk 

Az Alexander Wang által tervezett gyémántokkal kirakott melltartó-top önmagában is merész, de Irina Shayk még ennél is továbbment. Az órákkal és karkötőkkel díszített szettje annyira keveset takart, hogy a modell már a bikini-vonalát is megvillantotta. Ez már nem a kifinomult szexis kategória, hanem a veszélyesen sokat mutató zóna. 

Gigi Hadid

A 31 éves szupermodell egy teljesen áttetsző, hímzett Miu Miu estélyiben vonult végig a Met-gála vörös szőnyegén. A romantikus stílusú ruha azonban csak távolról tűnt ártatlannak: Gigi melleit valójában csak két stratégiailag elhelyezett ezüst levél takarta el a világ elől. Úgy tűnik, 2026-ban a ruhák már nem takarnak, csak díszítenek. 

