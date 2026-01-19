Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 19., hétfő Márió, Sára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
legenda

Megvillantotta kigyúrt testét a 79 éves Sylvester Stallone – a rajongók nem hiszik el, hogy mindjárt 80 lesz

legenda izom Sylvester Stallone
Szabados Dániel
2026.01.19.
Sylvester Stallone bebizonyította, hogy rajta nem fog az idő. A Rocky-filmek legendás sztárja vasárnap egy edzőtermi videóval robbantotta fel az Instagramot, amelyben megmutatta izmait. A színész 79 évesen is elképesztő formában van – szinte hihetetlen, hogy idén betölti a nyolcvanat.

„Minden évben nehezebb, ezért kell még keményebben edzeni. Vér, verejték és könnyek” – írta a színész a bejegyzéshez. Sylvester Stallone 2026. július 6-án tölti be a 80-at, de egyelőre semmi jele annak, hogy lassítania kellene.

Sylvester Stallone megmutatta az izmait és otthoni konditermét
Sylvester Stallone megmutatta az izmait és otthoni konditermét
Forrás: Instagram

Sylvester Stallone videójától megőrültek a rajongók

A rajongók reakciója nem maradt el. „Ez az ember majdnem 80 éves. Micsoda inspiráció!” – írta egyikük, míg mások csak ennyit fűztek hozzá: „Sly nem öregszik!” A kommentmezőt ellepték a szívecskék, bicepsz- és tűz-emojik.

Sylveszter Stallone mostanában többször is címlapra került: felkapták egy régi filmjét, a 2013-as Grudge Match-et – amelyben Robert De Niróval bunyózott, a mű a Paramount+ streamingszolgáltató toplistáján a 8. helyre ugrott. Eközben két új film is készül róla vagy vele: Ausztráliában forgatják a NAVY Seal hőse, Mike Thornton életéről szóló életrajzi filmet, míg a I Play Rocky című alkotás a klasszikus 1976-os Rocky születésének kulisszatitkait dolgozza fel. A főszerepben Anthony Ippolito, a rendező Peter Farrelly, a stábban pedig többek között Matt Dillon, Tracy Letts és Stephan James is feltűnik.

Sylvester Stallone azonban nemcsak színészként aktív, hanem producerként is dolgozik a Tulsa King című sorozat folytatásán, valamint a The Extracted című túlélő-reality második évadán.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Christopher Reeve fia megnősült: Will Reeve az édesapja kiköpött mása

A legendás Superman, Christopher Reeve fia kimondta a boldogító igent: Will Reeve feleségül vette kedvesét, Amanda Dubint. Az esküvőre január 17-én, került sor Miamiban, szűk családi és baráti körben.

Al Pacino és 53 évvel fiatalabb exe titokban randiznak – visszatért a szerelem?

Úgy tűnik, Al Pacino és egykori párja, Noor Alfallah kapcsolata korántsem ért véget. A 85 éves színészt és a nála több mint fél évszázaddal fiatalabb, 32 éves producert péntek este együtt látták Los Angelesben, ez pedig újabb találgatásokat indított el a viszonyukról.

Gwyneth Paltrow fia kiakadt a színésznő és Timothée Chalamet pikáns jelenetein

Gwyneth Paltrow nyíltan beszélt a Marty Supreme szexjeleneteiről, ugyanis a filmben többször is intim közelségbe került Timothée Chalamet-tel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu