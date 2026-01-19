Megvillantotta kigyúrt testét a 79 éves Sylvester Stallone – a rajongók nem hiszik el, hogy mindjárt 80 lesz

„Minden évben nehezebb, ezért kell még keményebben edzeni. Vér, verejték és könnyek” – írta a színész a bejegyzéshez. Sylvester Stallone 2026. július 6-án tölti be a 80-at, de egyelőre semmi jele annak, hogy lassítania kellene.

Sylvester Stallone megmutatta az izmait és otthoni konditermét

Sylvester Stallone videójától megőrültek a rajongók

A rajongók reakciója nem maradt el. „Ez az ember majdnem 80 éves. Micsoda inspiráció!” – írta egyikük, míg mások csak ennyit fűztek hozzá: „Sly nem öregszik!” A kommentmezőt ellepték a szívecskék, bicepsz- és tűz-emojik.

Sylveszter Stallone mostanában többször is címlapra került: felkapták egy régi filmjét, a 2013-as Grudge Match-et – amelyben Robert De Niróval bunyózott, a mű a Paramount+ streamingszolgáltató toplistáján a 8. helyre ugrott. Eközben két új film is készül róla vagy vele: Ausztráliában forgatják a NAVY Seal hőse, Mike Thornton életéről szóló életrajzi filmet, míg a I Play Rocky című alkotás a klasszikus 1976-os Rocky születésének kulisszatitkait dolgozza fel. A főszerepben Anthony Ippolito, a rendező Peter Farrelly, a stábban pedig többek között Matt Dillon, Tracy Letts és Stephan James is feltűnik.

Sylvester Stallone azonban nemcsak színészként aktív, hanem producerként is dolgozik a Tulsa King című sorozat folytatásán, valamint a The Extracted című túlélő-reality második évadán.

