Ezekben a luxusmedencékben hűsölnek a sztárok: inspirálódj a legnagyobbaktól − FOTÓK

Nem kell hozzá más, csupán egy megfelelő méretű kertrész, és máris élvezheted a saját vízi paradicsomodat. A kerti medence lehet extravagáns, emberközeli vagy épp nagyon privát, ezekre mind találunk példát a sztárvilágban. Összeszedtük azokat, amik valódi inspirációval szolgálhatnak, de a hírességek medencéi előtt, áttekintjük, hogy nekünk, földi halandóknak milyen lehetőségeink is vannak.
Frissülj fel otthon! A kerti medence előnyei
- Saját wellnessélményt teremthetsz.
- A nyári hőségben azonnali felfrissülést nyújt.
- Családi és baráti programok központi helyszíne lehet.
A kerti medence egyik legnagyobb előnye, hogy a vízparti pihenés szó szerint karnyújtásnyira kerül. Nem kell hozzá se utazni, se a tömeget kerülgetni, se időpontot foglalni, hiszen bármikor lehetőséged van egy frissítő csobbanásra. Egy hosszú nyári nap után vagy hétvégén igazi feltöltődést jelent, ráadásul a gyerekek és a vendégek is garantáltan imádni fogják.
Elérhető kertimedence-ötletek
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy medencét csak azok engedhetnek meg maguknak, akik hatalmas kerttel és hollywoodi büdzsével rendelkeznek. Pedig ma már rengeteg megoldás létezik, amelyek különböző igényekhez és pénztárcákhoz igazodnak.
A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb választás a felfújható vagy vázas medence. Ezek gyorsan felállíthatók, szezonálisan használhatók, és kisebb kertekben is elférnek. Ideálisak azoknak, akik szeretnék kipróbálni a medencés életérzést anélkül, hogy nagyobb beruházásba vagy kertrendezésbe fognának.
Egy szinttel feljebb találhatók a süllyesztett, de előregyártott medencék, amelyek jóval tartósabb megoldást kínálnak. Ezek esztétikusabbak, jobban illeszkednek a kert kialakításához, és hosszabb távra tervezhetők.
A csúcskategóriát azonban a teljesen egyedi, csempézett vagy mozaikos medencék képviselik. Ezek nemcsak funkcionálisak, de valódi kerti designelemek is lehetnek: formájuk, méretük és burkolatuk is teljes mértékben személyre szabható. Nem véletlen, hogy a sztárok körében is ez a legnépszerűbb választás.
Következzenek az extravagáns sztármedencék!
Sofía Vergara kaliforniai otthonában egy csipet kolumbiai életérzésbe ütközünk, feltéve, ha kimegyünk a teraszára. A színésznő az ívelt medence mellett tette le a voksát, amelynek sziluettje hívogatóan hat. A körülötte található mészkő padlózat pedig csak hab a tortán.
Ha azt hitted, a mesés zöld konyhája után nem tud újat mutatni Dakota Johnson, nagyot tévedtél. Most épp egy skandináv stílusú palakő kerti medence mellett tette le a voksát. A színésznő medencéje pedig több okból is különleges. Méretén és kialakításán egyértelműen látszik, hogy üldögélésre vagy úszásra tervezték. Tehát a 68 éves Melanie Griffith lánya egyértelműen saját magának építtette, nem pedig a hozzá járó vendégek szórakoztatására. Bizony, így is lehet gondolkodni.
Az óarany hálószobájáról elhíresült Jennifer Aniston kerti medence ötlete annyira emberközeli, szinte el sem hisszük, hogy mekkora hírességhez tartozik. A Jóbarátok sztárja ugyanis a hátsó kertjében helyezte el a fapadlóval körbevett egyszerű medencéjét. A kialakítása egyértelműen a japán stílusra vezethető vissza: letisztult és nyugalmat áraszt.
Julianne Moore montauki kertimedence-ötlete üdítő kivétel a hollywoodi magamutogató csillogásból. Ezt a nyugodt oázis nem csatlakozik közvetlenül a házhoz, inkább olyan érzetet kelt, mint egy kis kerti tó. Körülötte szinte érintetlenül meghagyták a természetes környezetet, amitől igazán meghitté és pihentetővé válik.
Nem kell Los Angelesben élned ahhoz, hogy kiélvezhesd a kerti medence előnyeit. Egy jól megválasztott típus és okosan kialakított környezet itthon is megteremtheti azt az életérzést, amit eddig csak filmekben láttál.
