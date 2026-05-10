Ezekben a luxusmedencékben hűsölnek a sztárok: inspirálódj a legnagyobbaktól − FOTÓK

Nem kell hozzá más, csupán egy megfelelő méretű kertrész, és máris élvezheted a saját vízi paradicsomodat. A kerti medence lehet extravagáns, emberközeli vagy épp nagyon privát, ezekre mind találunk példát a sztárvilágban. Összeszedtük azokat, amik valódi inspirációval szolgálhatnak, de a hírességek medencéi előtt, áttekintjük, hogy nekünk, földi halandóknak milyen lehetőségeink is vannak.

Egy kerti medence Sydney Sweeney-nek már nem is volt elég: a különleges forma vagy a hagyományos tetszik jobban?

Frissülj fel otthon! A kerti medence előnyei Saját wellnessélményt teremthetsz.

A nyári hőségben azonnali felfrissülést nyújt.

Családi és baráti programok központi helyszíne lehet.

A kerti medence egyik legnagyobb előnye, hogy a vízparti pihenés szó szerint karnyújtásnyira kerül. Nem kell hozzá se utazni, se a tömeget kerülgetni, se időpontot foglalni, hiszen bármikor lehetőséged van egy frissítő csobbanásra. Egy hosszú nyári nap után vagy hétvégén igazi feltöltődést jelent, ráadásul a gyerekek és a vendégek is garantáltan imádni fogják.

Elérhető kertimedence-ötletek

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy medencét csak azok engedhetnek meg maguknak, akik hatalmas kerttel és hollywoodi büdzsével rendelkeznek. Pedig ma már rengeteg megoldás létezik, amelyek különböző igényekhez és pénztárcákhoz igazodnak.

A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb választás a felfújható vagy vázas medence. Ezek gyorsan felállíthatók, szezonálisan használhatók, és kisebb kertekben is elférnek. Ideálisak azoknak, akik szeretnék kipróbálni a medencés életérzést anélkül, hogy nagyobb beruházásba vagy kertrendezésbe fognának.

Egy szinttel feljebb találhatók a süllyesztett, de előregyártott medencék, amelyek jóval tartósabb megoldást kínálnak. Ezek esztétikusabbak, jobban illeszkednek a kert kialakításához, és hosszabb távra tervezhetők.

A csúcskategóriát azonban a teljesen egyedi, csempézett vagy mozaikos medencék képviselik. Ezek nemcsak funkcionálisak, de valódi kerti designelemek is lehetnek: formájuk, méretük és burkolatuk is teljes mértékben személyre szabható. Nem véletlen, hogy a sztárok körében is ez a legnépszerűbb választás.