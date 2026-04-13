Ozzy Osbourne övzvegye, Sharon árulja közös otthonukat − Így néz ki a 17 millió dolláros villa

Az ingatlanpiacon felbukkanó sztárvillák mindig különleges figyelmet kapnak, főként, ha az nem másé, mint a tavaly elhunyt rocklegendáé. Ozzy Osbourne háza ráadásul nemcsak elképesztően néz ki, de az ára is a luxust és az exkluzivitást tükrözi. Több mint 5 milliárd forintot kell kifizetnie annak, aki Ozzy piros mozitermében szeretné megnézni a kedvenc filmjét.

Eladó Ozzy Osbourne háza.

Ozzy Osbourne háza: kukkants be a legendás spanyol villába

Nemrég derült ki, hogy Drew Barrymore eladja a 280 éves történelmi birtokát, amelyben egyetlen pillanatig sem lakott. Ám nem ő az egyetlen sztár, aki mostanában ingatlanközvetítő segítségét kérte. Ozzy Osbourne tavaly júliusi halálával nem csupán gyermekei, de özvegye, Sharon Osbourne élete is gyökeresen megváltozott. Közel szeretett férje halálának első évfordulójához pedig úgy döntött, ideje, hogy végleg elhagyja az Ozzy Osbourne házaként megismert lenyűgöző, közel száz éves ingatlant.

A Los Angeles-i házat 1929-ben AK Kellogg építész tervezte, méghozzá a spanyol újhullámos stílusú jegyében. A hét hálószobával és tizenegy fürdőszobával rendelkező Hancock Park-i ingatlanba Sharon Osbourne és férje 2015-ben költözött be. Az elmúlt években formálták, felújították, de arra mindig figyeltek, hogy megőrizzék a történelmi jellegzetességét.

A több mint 17 millió dollárra − átszámítva 5,3 milliárd forintra − becsült ingatlan nem csupán méretében lenyűgöző, hanem minden részletében a luxust tükrözi. Az Ozzy Osbourne villa tágas terekkel, hatalmas ablakokkal és elegáns, de rockosan őszinte berendezéssel várja új tulajdonosát.

A ház belső tereiben a letisztult, mégis karakteres design dominál. A világos színek, a természetes fény és a gondosan válogatott bútorok otthonos, nyugodt és harmonikus atmoszférát teremtenek. A részletekben azonban felfedezhetjük azt a kissé extravagáns stílust is, amely mindig jellemezte a híres házaspárt. A családjára elképesztő vagyont hagyó Ozzy Osbourne egykori otthonában az egyik legegyedibb helyiség a moziszoba, amely vörös borítással, bárpulttal és kandallóval is rendelkezik.