Úgy tűnik, 2026 egyelőre nem Meghan Markle éve. A 44 éves hercegné kapott hideget-meleget az elmúlt hónapokban. A napokban a legendás amerikai szatíra-műsor, a Saturday Night Live (SNL) kíméletlen poénokkal tiporta sárba a hírnevét. De a pofonok itt nem értek véget: a divatvilág legfontosabb eseményére, a Met-gálára sem kapott meghívást, pedig Meghan korábban bármit megadott volna egy New York-i vörös szőnyeges bevonulásért.

Meghan Markle vicc tárgyává vált egész Hollywoodban.

Meghan Markle tovább süllyed Hollywood szemében

A bukott hercegnét egy kibeszélőshow-ban figurázták ki, de mindezek mellett a napokban botrányos személyiségéről is szárnyra kaptak pletykák.

A legutóbbi SNL adásban Colin Jost olyan messzire ment, ami után valószínűleg a fal adja a másikat. A műsorvezető Károly király látogatását egyenesen egy olyan akcióhoz hasonlította, ahol az uralkodó próbál „kiszabadítani egy brit túszt, akit egy amerikai terrorista tart fogva”. Amikor a poén elhangzott, a képernyőn nem más, mint Harry és Meghan fotója villant fel. A helyzet komikusságát csak tovább erősítette, hogy a napokban megrendezett Met-gálára sem hívták meg, pedig sógornőjét, Katalin hercegnét kifejezetten akarta Anna Wintour.

Richard Fitzwilliams királyi szakértő szerint Meghan legnagyobb hibája, hogy képtelen nevetni magán. „Meghan egyik legidegesítőbb tulajdonsága, hogy véresen komolyan veszi magát. Álcaként ontja magából a kamu pozitivitást, ami fárasztó, közben pedig a saját anyján kívül minden családtagjával összeveszett” – nyilatkozta Fitzwilliams.

A szakértő szerint a hercegnének van egy katasztrofális szokása: módszeresen elmarja maga mellől Hollywood legbefolyásosabb döntéshozóit. A pletykák szerint a Netflix vezetői már látni sem bírják, és mélyen bizalmatlanok vele szemben.

Phil Dampier, a veterán királyi életrajzíró pedig még sötétebb jövőt jósol: szerinte Amerika egyszerűen kiszeretett a párosból. Úgy tűnik, Harry herceg és Meghan álompár tündérmeséje végleg átcsapott egy hollywoodi drámába, ahol a főszereplő lassan egyedül marad a színpadon.