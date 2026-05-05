24 karátos aranyba öntött testek és kristálycsontvázak taroltak a Met-gálán - GALÉRIA

Ilyet még nem láttál: 24 karátos aranyba öntötték Hailey Bieber testét, Beyoncé pedig kristályokból kirakott csontvázként vonult végig a Met-gála lépcsőin! Felejtsd el a sima estélyiket, mert idén a sztárok élő műalkotásokká váltak!

Megállt az idő New Yorkban! Amikor már azt hittük, mindent láttunk, a 2026-os Met-gála sztárjai bebizonyították, hogy a divat nem csak ruha, hanem maga a lélegző művészet. Arany mellszobrok, hús-vér festmények és olyan szürreális látvány fogadta a fotósokat, amitől még a sokat látott divatguruk álla is leesett! 

Mutatjuk a 2026-os Met-gála legszebb estélyi ruháit.
Met-gála 2026: minden idők legszebb vörös szőnyege 

  • Az idei Met-gála minden eddigi divatpillanatot felülmúlt.  
  • Összegyűjtöttük az igazi művészeti divatpillantokat az idei jótékonysági eseményről. 
  • Nézd meg, mit viselt Kylie Jenner és Hailey Bieber! 

A „Costume Art” tematika idén végre felszabadította a hírességek fantáziáját, és a vörös szőnyeg egy gigantikus, élő múzeummá változott a Metropolitan Művészeti Múzeum lépcsőin. Nem volt többé határ a szobrászat, a festészet és a haute couture között: a 2026-os gála az önkifejezés eddig sosem látott szintjét hozta el, ahol a legnagyobb ikonok szó szerint a bőrüket vitték a vászonra. 

Kylie Jenner  

Egy szürreális illúzióval tette emlékezetessé a bevonulását, amikor egy Schiaparelli kreációban lépett a kamerák elé. A ruha olyan hatást keltett, mintha mozgás közben folyamatosan lecsúszna a testéről, egyfajta folyékony, szoborszerű dinamikát kölcsönözve minden lépésének. A fodrásza szerint Kylie idén nem csak egy ruhát viselt, hanem egy „élő szoborrá” alakult át, amely megbabonázta a nézőket. A modell bebizonyította, hogy igenis helye van a high fashion ikonok között. 

Kylie Jenner Met-gála ruhája 2026-ban.
Beyoncé 

Szokás szerint ellopta a show-t, és egy Olivier Rousteing által tervezett „meztelen ruhában” mutatta meg, ki a vörös szőnyeg királynője. A kristályokból kirakott csontváz-motívum az ujjai hegyéig borította a testét, amit egy monumentális kék-fehér tollas uszály és több száz karátnyi Chopard gyémánt koronázott meg. Az énekesnő elárulta, hogy a tervezővel való mély barátsága és közös múltjuk inspirálta ezt a brutálisan ikonikus megjelenést. 

Beyonce Met-gála ruhája.
Hailey Bieber  

Hailey sem bízta a véletlenre a hatást: ő szó szerint aranyba öntve érkezett. Saint Laurent ruhájának felsőrésze egy egyedi, 24 karátos aranyból készült mellszobor volt, amely alól légi kék selyem chiffon szoknya omlott alá. A modell stílusosan a múltat is megidézte, hiszen a szoknya alól kivillanó fémes gladiátor szandáljaival visszahozta a 2016-os év nagy trendjét. A tavalyi Met-gála bukása után végre ismét piedesztálra állhat.  

Hailey Bieber met-gála ruhája 2026-ban.
Sabrina Carpenter 

Sabrina a filmtörténelem előtt tisztelgett, amikor egy egyedi Dior tüllruhában idézte meg Audrey Hepburnt az 1954-es Sabrina című filmből. A megjelenését egy egészen elképesztő csavarral tette egyedivé: az egész testét strasszokkal díszített filmtekercsek vették körül. A sasszemű rajongók, ha elég közelről nézték, még a film eredeti szereplőinek, Humphrey Bogartnak és William Holdennek a miniatűr képeit is felfedezhették a ruhán futó képkockák között. 

Sabrina Carpenter Met-gála ruhája.
Emma Chamberlain 

Az influenszer elhozta az éjszaka legszemélyesebb és talán legművészibb választását, amikor „festéktől maszatos” vászonként jelent meg a met-gála vörös szőnyegén. Egy egyedi Mugler estélyit viselt, amelyet saját elmondása szerint édesapja, a neves festőművész munkássága ihletett. Emma nem csak egy üres vászon akart lenni, hanem maga a bizonyíték arra, hogy a divatban éppen most születik meg a műalkotás, ezzel pedig az idei gála egyik legegyedibb stílusikonjává vált. 

Emma Chamberlain met-gála ruhája.
