Óriási az öröm: megszületett Sienna Miller harmadik gyermeke

Sienna Miller életet adott harmadik gyermekének. A színésznő legújabb interjújában árulta el, hogy megszületett a legújabb családtag, miközben új filmszerepéről és az anyasághoz való viszonyáról is őszintén beszélt.

A 44 éves sztár tavaly év végén jelentette be, hogy ismét babát vár. Sienna Millernek korábbi partnerétől, Tom Sturridge-tól már van egy 13 éves lánya, Marlowe, jelenlegi párjával, Oli Greennel pedig egy kétéves kislányt nevelnek, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra. A közelmúltban újabb gyermek érkezett a családba: a színésznő a Jack Ryan: Ghost War promóciós körútján, az E! Newsnak mesélt arról, hogy már megszületett a kisbaba, bár további részleteket egyelőre nem árult el.

„Úgy érzem, most még a mondatok összerakása is nehezen megy. Nagyon keveset alszom, de őrülten szerelmes vagyok a babámba.”

Tinédzser lánya nem rajong a filmes sikereiért

A színésznő közben új szerepére is büszke. A Jack Ryan: Ghost War című produkcióban (amely május 20-án debütál a Prime Videón) Emma Marlowe MI6-ügynököt alakítja, és elmondása szerint kifejezetten élvezte, hogy ezúttal egy teljesen más karakter bőrébe bújhatott.

„Imádtam. Korábban még sosem játszottam ehhez hasonló figurát. Olyan nő, aki kemény, bátor, kissé szarkasztikus, nagyon menő és egyáltalán nem kér bocsánatot azért, aki” – fogalmazott a színésznő.

Sienna Miller azt is elárulta, hogy van valaki, akit egyelőre nem igazán nyűgöznek le a filmes sikerei: a lánya, Marlowe. A tinédzser állítólag nem mutat különösebb érdeklődést édesanyja karrierje iránt, bár a színésznő reméli, hogy új szerepe talán változtat majd ezen.

„Azt gondoltam, ha valaki Marlowe ügynöknek hívja a karakteremet, az talán felkelti az érdeklődését. Hátha végre megnéz egy filmet tőlem” – viccelődött.

Sienna Millernek elege van a nőket érő kettős mércéből

A színésznő nemrég arról is őszintén beszélt, hogy negyvenes éveiben sokkal könnyebben élte meg a terhességet és az anyaságot, mint fiatalabb korában. Szerinte ma már jóval kiegyensúlyozottabb az élete, mint húszas vagy harmincas éveiben volt. „29 évesen szültem először, aztán 42 évesen, most pedig 44 évesen. Sokkal könnyebb így, hogy már nem érzem azt, hogy egyszerre ezer dolgot kellene csinálnom” – mondta.