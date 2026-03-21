2026. márc. 21., szombat Benedek

Már most imádjuk őket: a szingli Nicole Kidman újra randizgat és nem akárkire vetett szemet

Komáromi Bence
2026.03.21.
Álompár-riadó! Ha hinni lehet a híreszteléseknek, akkor nem akárkire dobta ki a hálóját a frissen elvált Nicole Kidman. A hollywoodi pletykák szerint egyenesen a Mentalistával, Simon Bakerrel kerültek közeli kapcsolatba egymással.

Bulvárbombát robbantott Nicole Kidman. A frissen elvált színésznő ugyanis lebukott, hogy randizgatni kezdett a Mentalista sztárjával, Simon Bakerrel. A világhírű színészek a híresztelések szerint egy forgatáson kerültek közelebbi viszonyba egymással, azóta pedig egyre több időt töltenek együtt. Sőt, nemrég kézenfogva jelentek meg egy eseményen. Mutatjuk a részleteket!

A szingli Nicole Kidman Simon Bakerrel randizgat
A szingli Nicole Kidman Simon Bakerrel randizgat
Nicole Kidman és Simon Baker személyében új hollywoodi álompár lehet készülőben

A Page Six hozta nyilvánosságra, hogy március 3-án a színészek kézenfogva jelentek meg a közös sorozatuk, a Scarpetta premierjén. Akkor még csak egy kedves gesztusnak tűnhetett a mozdulat, ám azóta kiderült, hogy sokkal mélyebb tartalma lehet, mint azt először gondoltuk. Most ugyanis kiderült, hogy a vetítés utáni afterpartin már szét se lehetett robbantani őket.

„Nicole és Simon kapcsolata most a város legfontosabb beszédtémája. Hihetetlenül mutatnak együtt a képernyőn és a való életben is egyre gyakrabban látjuk őket együtt. A köztük lévő kémia pedig szinte kézzelfogható. Az afterpartin is egész éjszaka egymás társaságát keresték és sokáig mély beszélgetést folytattak félrevonulva" – árulta el a buli egyik résztvevője a Page Sixnek.

A színésznő egyébként 2025 szeptemberében jelentette be, hogy az exférjével, Keith Urbannal külön utakon folytatják. A sztárpár 19 évig volt házas és két gyermekük született. Azóta az énekes már továbblépett, Nicole azonban arról beszélt néhány hete, hogy nem keresi a férfiak társaságát, inkább önmagára és a gyerekeire koncentrál. Azt viszont kijelentette, hogy nyitva áll a szíve és nem zárkózik el semmitől. Azt pedig csak halkan jegyezzük meg, hogy Nicole Kidman mindig is büszke volt ausztrál származására és imádja a szülőföldjét, Simon Baker pedig szintén ausztrál származású.

Nicole Kidman válásáról és magánéletéről további érdekességeket itt olvaszhatsz:

Ismét nem csak a húszéveseké: tündököltek Hollywood nagyjai a 98. Oscar-gála alkalmából

A 2026-os Oscar-gálán több ikonikus színésznő is ragyogott és újra megmutatta, miért váltak generációk kedvenceivé.

Nicole Kidman először beszélt a válásáról: ezt mondta exférjéről és a családjáról

Nicole Kidman először szólalt meg nyilvánosan a válásáról. A színésznő a Variety magazinnak adott friss interjújában beszélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a szakítást, amely közel húsz év után következett be.

Élvezd úgy a szinglilétet, mint Nicole Kidman: nem rohan senki karjaiba

Miközben a párok rózsaszín filterben csókolóztak, valaki inkább pezsgőt bontott a saját szabadságára. És talán igaza is van. Nicole Kidman az új szingli insponk!

 

 

