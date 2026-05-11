Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a Star Wars és a Vaslady sztárja

Gyászba borult a filmvilág. 82 éves korában elhunyt A jedi visszatér és a Vaslady filmek színésze, Michael Pennington. A világsztár halálát a családja jelentette be vasárnap este. Pennington a Star Wars-univerzumban Moff JerJerrodot, a Halálcsillag parancsnokát alakította. Bár a filmben a rosszfiúk táborát erősítette, a rajongók örökre a szívükbe zárták, és hosszú évekkel A jedi visszatér című film után is gyakran keresték meg egy-egy közös kép vagy beszélgetés erejéig.

Michael Pennington Moff JerJerrod szerepében a Star Wars: A jedi visszatér című filmben

A Star Wars-filmek sztárja sokoldalú művész volt

A színész a legismertebb filmje mellett szerepelt az 1969-es Hamletben, és a 2011-es Vasladyben is. A filmes munkái mellett azonban a színház állt a legközelebb a szívéhez. 1986-ban Michael Bogdanovval közösen megalapította az English Shakespeare Company nevű társulatot, amely William Shakespeare munkáit dolgozta fel a következő évtizedekben. Ezzel kapcsolatban Pennington korábban arról beszélt, hogy az előadások után mindig odament hozzá egy-egy rajongó, aki a Csillagok háborújáról kérdezte őt.

„Nemrég visszanéztem A jedi visszatér című filmet és úgy érzem, hogy borzasztóan túljátszottam a szerepemet. De ez a film adott egy névjegykártyát, amit egész életemben használhattam. Valahányszor az előadásaim után kiléptem a művészbejáraton, az emberek odajöttek hozzám és a Csillagok háborújáról kérdezgettek. Manapság azonban már inkább a Vasladyről érdeklődnek" – árulta el egy 2012-es interjújában a színész.

A Page Six egy érdekességet is megosztott Penningtonról. A lap arról írt, hogy a színész kiváló szakács volt, aki a színpadi produkciói mellett rendszeresen tartott vacsoraesteket. Ő készítette el a teljes menüsort, ráadásul egy időben még osztogatta is a saját titkos receptje alapján készülő birsalmavaját is, ami hatalmas népszerűségnek örvendett.

Pennington halálát a családtagjai május 10-én a közösségi médiában jelentették be. Bejegyzésük alatt néhány óra alatt több ezer rajongó fejezte ki együttérzését.

