Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 11., hétfő Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm
gyász

Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a Star Wars és a Vaslady sztárja

gyász A Jedi visszatér Star Wars halálhír
Komáromi Bence
2026.05.11.
Meghalt Michael Pennington, A jedi visszatér című film sztárja. A színész a kultikus film után a színházvilágban találta meg a helyét, a Star Wars-univerzumban játszott szerepe miatt rajongók ezrei látogatták az előadásait.

Gyászba borult a filmvilág. 82 éves korában elhunyt A jedi visszatér és a Vaslady filmek színésze, Michael Pennington. A világsztár halálát a családja jelentette be vasárnap este. Pennington a Star Wars-univerzumban Moff JerJerrodot, a Halálcsillag parancsnokát alakította. Bár a filmben a rosszfiúk táborát erősítette, a rajongók örökre a szívükbe zárták, és hosszú évekkel A jedi visszatér című film után is gyakran keresték meg egy-egy közös kép vagy beszélgetés erejéig.

Michael Pennington Moff JerJerrod szerepében a Star Wars: A jedi visszatér című filmben
Michael Pennington Moff JerJerrod szerepében a Star Wars: A jedi visszatér című filmben
Forrás: IMDb

A Star Wars-filmek sztárja sokoldalú művész volt

A színész a legismertebb filmje mellett szerepelt az 1969-es Hamletben, és a 2011-es Vasladyben is. A filmes munkái mellett azonban a színház állt a legközelebb a szívéhez. 1986-ban Michael Bogdanovval közösen megalapította az English Shakespeare Company nevű társulatot, amely William Shakespeare munkáit dolgozta fel a következő évtizedekben. Ezzel kapcsolatban Pennington korábban arról beszélt, hogy az előadások után mindig odament hozzá egy-egy rajongó, aki a Csillagok háborújáról kérdezte őt.

„Nemrég visszanéztem A jedi visszatér című filmet és úgy érzem, hogy borzasztóan túljátszottam a szerepemet. De ez a film adott egy névjegykártyát, amit egész életemben használhattam. Valahányszor az előadásaim után kiléptem a művészbejáraton, az emberek odajöttek hozzám és a Csillagok háborújáról kérdezgettek. Manapság azonban már inkább a Vasladyről érdeklődnek" – árulta el egy 2012-es interjújában a színész. 

A Page Six egy érdekességet is megosztott Penningtonról. A lap arról írt, hogy a színész kiváló szakács volt, aki a színpadi produkciói mellett rendszeresen tartott vacsoraesteket. Ő készítette el a teljes menüsort, ráadásul egy időben még osztogatta is a saját titkos receptje alapján készülő birsalmavaját is, ami hatalmas népszerűségnek örvendett.

Pennington halálát a családtagjai május 10-én a közösségi médiában jelentették be. Bejegyzésük alatt néhány óra alatt több ezer rajongó fejezte ki együttérzését.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

5 híresség, aki utolsó kívánságával is sokkolta a világot –Tupac hamvait elszívták, Carrie Fishert Prozac-urnában temették el

Vannak, akik nemcsak életükben, hanem haláluk után is gondoskodnak róla, hogy beszéljenek róluk. A cikkünkben szereplő sztárok egészen meghökkentő temetési kívánságokkal írták be magukat a történelembe.

69 éves lenne Carrie Fisher: a színésznőre lánya, Lourd egy megható posztban emlékezett

Szomorú évforduló: a Star Wars Leila hercegnője, Carrie Fisher kilenc évvel ezelőtt hunyt el.

Most jött a hír - Meghalt a Star Wars- és az Indiana Jones-filmek Oscar-díjas legendája

Meghalt a Star Wars és az Indiana Jones-filmek Oscar-díjas látványtervezője. Les Dilley munkái meghatározták a modern filmes látványtervezés arculatát, több díjat is kapott.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu